S.A. 17:04 Lega Navale Alghero festeggia 50 anni



ALGHERO - La Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana celebra con orgoglio i suoi 50 anni di attività. Un traguardo importante che segna mezzo secolo di passione, dedizione e amore per il mare. Per l’occasione, la Sezione si presenta al pubblico con una veste rinnovata: nuove insegne, una sede ancora più confortevole e accogliente e uno stemma celebrativo pensato per onorare questo mezzo secolo di storia e impegno.



Sotto la guida del Presidente Giuseppe Serra e del Direttivo attualmente in carica, la Sezione di Alghero continua a essere un punto di riferimento per centinaia di soci, tutti accomunati dalla passione per la nautica, la vela e la tutela dell’ambiente marino. Lo spirito che anima l’associazione è lo stesso che, fin dal 1974, ha guidato i suoi fondatori: promuovere i valori della Lega Navale Italiana, tra cui l’amore e il rispetto per il mare, la pratica della vela come stile di vita e l’educazione ambientale.



«Un aspetto centrale dell’attività della Sezione è l’attenzione ai giovani: numerosi sono i progetti sviluppati nelle scuole del territorio, con iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del mare, della sostenibilità e dello sport nautico. Laboratori, giornate in barca, attività didattiche e incontri con esperti sono solo alcune delle proposte che rendono la Sezione una vera palestra di vita sul mare. Il cinquantenario rappresenta quindi non solo un momento di festa, ma anche una rinnovata dichiarazione d’intenti: guardare al futuro con lo stesso entusiasmo di sempre, continuando a trasmettere valori, conoscenze e amore per il nostro meraviglioso mare» si legge nella nota.