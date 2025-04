Cor 10:45 U15, l´Alghero è campione regionale La Pallacanestro Alghero si laurea campione regionale Under 15 Femminile. Anna Zoagli ed Eleonora D’Alò migliori realizzatrici. Vittoria per 51 a 46 sulla Virtus Cagliari: Impressionante ruolino di marcia stagionale fatto di 22 vittorie e 0 sconfitte



ALGHERO - Ora le ragazze di coach Muroni e Patta cercheranno di entrare tra le migliori 16 d’Italia e per riuscirci, dovranno superare la fase ad Interzona previsto per il 2/3/4 maggio 2025. La partita contro la Virtus Cagliari è stata durissima, con le 2 squadre contratte per la posta in palio. Il 1°tempo vede una partenza fulminea della Virtus per 17 a 9,le atlete della Pallacanestro Alghero rispondono nel 2° tempo con un eloquente 17 a 5 che riporta sui giusti binari il punteggio 26 a 22.



Il 3° e 4° tempo sono un susseguirsi di allunghi e e recuperi che vede sempre avanti e alla fine prevalere la Pallacanestro Alghero di 5 punti. La Pallacanestro Alghero, che di fatto schiera una squadra con i 12/14 fatta da atlete un anno più piccole. Una menzione particolare a Carlotta Pierangeli che ha giganteggiato in difesa prendendo un infinità di rimbalzi e dando un contributo importante anche in attacco e a Eleonora D’Alò ed Anna Zoagli migliori realizzatrici della serata, che insieme a Peana e Cantoni hanno trascinato la squadra in questa finalissima. Per la Virtus Cagliari che ha lottato fino alla fine sugli scudi Setzu e Barone.



Queste le nostre splendide ragazze: Alice Murru, Carlotta Pierangeli, Irene Onorati, Marta Onorati, Eleonora D’Alò, Adelaide Zoagli ,Martina Peana, Giulia Marcoli, Zireddu Alice, Rebecca Urgias, Giulia Nieddu, Anna Zoagli, Viola Cantoni e Beatrice Fonnesu. Il risultato delle Under 15 potrebbe essere centrato anche dalle Under 14 fino ad oggi imbattute.



S.A.P. Alghero – Virtus Cagliari 51-46

S.A.P. Alghero: Murru, Pierangeli 6, L. Onorati, M. Onorati, D’Alo’ 19, A. Zoagli, Peana 4, Marcoli, Zireddu, A.V. Zoagli 18, Cantoni 2, Fonnesu 2. Allenatore: Muroni. Assistente: Patta.

Virtus Cagliari: Scano 2, Deidda 6, Setzu 14, Sotgiu, Gaia 5, Pinna, Bacchi, Cerullo 2, Gelli, Aymerich 2, Barone 15, Pisu. Allenatore: Zirone. Assistente: Deriu.

Parziali: 9-17; 17-5; 16-12; 9-12.

Arbitri: Beltramini di Capoterra e Margaritella di Quartu Sant’Elena.