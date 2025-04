S.A. 17:30 Odg Sardegna: ecco il nuovo Consiglio Giuseppe Meloni nuovo presidente per il prossimo triennio. Prende il posto di Francesco Birocchi, che ha ricoperto l’incarico per tre mandati e ora è stato eletto consigliere nazionale per i professionisti



CAGLIARI - Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, nella seduta di insediamento successiva alle recenti votazioni della categoria, ha eletto Giuseppe Meloni nuovo presidente per il prossimo triennio. Prende il posto di Francesco Birocchi, che ha ricoperto l’incarico per tre mandati e ora è stato eletto consigliere nazionale per i professionisti (mentre per i pubblicisti è stato confermato in Consiglio nazionale Giuseppe Murru). Nella prima riunione il Consiglio regionale ha anche eletto Simona Scioni vicepresidente, Roberto Sanna segretario e Federico Marini tesoriere. Del Consiglio fanno parte anche Francesca Zoccheddu, Paolo Mastino, Antonella Brianda, Rachele Falchi e Daniela Paba.



Inoltre il nuovo organismo di vertice dell’Ordine ha deliberato di proporre all’Associazione della stampa sarda la creazione di un osservatorio-gruppo di studio comune sull’intelligenza artificiale (aperto anche a contributi esterni alla categoria), finalizzato alla formazione dei giornalisti, alla conoscenza delle nuove opportunità concesse dall’IA, alla riflessione sulle implicazioni deontologiche. Infine, è stata approvata la proposta di istituire una commissione interna che predisponga delle linee guida per i corsi di formazione da istituire nel triennio 2026-2028. Contemporaneamente al Consiglio regionale si è insediato anche il collegio dei revisori dei conti, che ha eletto presidente Antonio Masala. Gli altri revisori sono Pietro Masala e Giovanni Di Grezia.



Nella foto: Francesco Birocchi, presidente uscente