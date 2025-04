Cor 8:01 Online il bando grandi eventi: 3 milioni Pubblicato il bando relativo al cartellone dei grandi eventi in forma di festival e rassegne. Per la prima volta l’assessorato regionale del turismo dedica un apposito cartellone ai bandi festival, musicali, teatrali, cinematografici, enogastronomici, che si tengono in Sardegna



CAGLIARI - Si tratta dell’undicesimo dei dodici cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. «Con questo nuovo cartellone - sottolinea l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu - vogliamo sostenere i grandi festival che si svolgono in Sardegna e magari attrarne di nuovi. Si tratta di eventi che oltre a mobilitare flussi turistici importanti, che generano ricadute economiche e significative per le comunità coinvolte, possono incrementare l’immagine turistica dell’Isola».



Potranno presentare istanza, fino al 15 maggio, organismi pubblici e privati, in forma singola o associata, che organizzano grandi eventi a carattere di rassegna o festival, ovvero una serie di manifestazioni di rilievo culturale, musicale, enogastronomico, in grado di dare alta visibilità con destinazione turistica nazionale/internazionale. Le risorse destinate sono pari a 3 milioni di euro. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti, che prevedano un importo minimo di euro trecentomila, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro trecentomila.



Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima prevista è del 20% del contributo concesso. L’intento è quella di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio, favorendo l’organizzazione di grandi eventi a carattere di rassegna o festival. Una serie di manifestazioni di rilievo, in grado di dare alta visibilità turistica sia nazionale che internazionale che devono avere una durata minima di 3 giorni.