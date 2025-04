Cor 9:04 «Pasquetta, occasione persa per Porto Torres» Lo dichiara il Coordinatore Cittadino di Fratelli d´Italia Porto Torres Gian Mario Sircana: Come sempre ci facciamo trovare impreparati, con un corso polveroso e ancora cantieristico



PORTO TORRES - «Abbiamo perso l’ennesima occasione per presentarci belli e in ordine agli occhi del turismo interno e al turismo esterno isolano. Un grande evento come quello di Pasquetta, unico evento importante in Sardegna per le festività pasquali, noi cosa facciamo? Come sempre ci facciamo trovare impreparati, con un corso polveroso e ancora cantieristico, invece se avessimo avuto una giusta programmazione avremmo potuto presentarci al grande pubblico degli eventi musicali, con un corso tirato a nuovo, un Lungomare finalmente completato e le piazze realmente pensate pronti per dimostrare a tutti, che anche noi possiamo esserci in questo nuovo mondo economico e di sviluppo per la nostra comunità, peccato».



Lo dichiara il Coordinatore Cittadino di Fratelli d'Italia Porto Torres Gian Mario Sircana che prosegue: «Noi di Fratelli d'Italia crediamo che non tutto sia perduto, quindi, ci rivolgiamo a te Caro Sindaco di Porto Torres, ora metti in condizione le nostre attività commerciali e di somministrazione del Corso, del Lungomare e di tutte le piazze e vie dove ci sarà sicuramente una grossa affluenza di pubblico, di poter usufruire del suolo pubblico per permettere di generare quella ricchezza temporanea necessaria per coprire gli alti costi sostenuti durante la bassa stagione. Ti chiediamo di essere dalla parte degli operatori economici e non di essere contro! Noi diciamo basta alla guerra contro chi, con la propria capacità, cerca di portare benessere nella nostra città».