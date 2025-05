S.A. 8:48 JazzAlguer presenta il Jordan Corda Trio Il vibrafonista Jordan Corda, cagliaritano classe 1994, accompagnato per l’occasione da Matteo Marongiu al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria, presenta il suo nuovo progetto dedicato al vibrafono trio. Appuntamento il 23 maggio al Poco Loco



Dopo l'inebriante atmosfera e le affascinanti sonorità del concerto di Marcello Peghin e Salvatore Maltana alle Tenute Sella&Mosca, con il loro "Insulæ Songs" ", che ha raccolto l'apprezzamento del numeroso pubblico per il primo evento in una delle più prestigiose cantine del territorio, l'ottava edizione di JazzAlguer prosegue e ritorna al Poco Loco dove il 23 maggio a partire dalle 22.30, sul palco dello storico club di via Gramsci, si esibirà il Jordan Corda trio.



Il vibrafonista Jordan Corda, cagliaritano classe 1994, accompagnato per l’occasione da Matteo Marongiu al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria, presenta il suo nuovo progetto dedicato al vibrafono trio. Corda è vincitore con il suo trio del premio internazionale di jazz "Johnny Raducanu" a Braila (Romania)Il concerto includerà arrangiamenti di brani iconici del repertorio jazz, composizioni originali di storici vibrafonisti e inediti di Corda. Un concerto che coniuga la freschezza del linguaggio contemporaneo jazzistico e sonorità solidamente legate alla tradizione jazzistica hardbop.