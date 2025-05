S.A. 13:56 Il Festival Melos riparte dal Teatro Civico di Sassari Martedì 27 maggio alle 20.30 al Palazzo di Città, il Teatro Civico al corso Vittorio Emanuele, è in programma il concerto del Duo Mistral, formato da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte). Il concerto sarà preceduto da un’introduzione storica sul palazzo che ospita l’appuntamento musicale a cura di Alessandro Ponzeletti



SASSARI - Riparte da Sassari il Festival Melos, la rassegna concertistica che alla grande musica associa la storia dell’arte. Martedì 27 maggio alle 20.30 l’undicesima edizione della manifestazione, allestita dal Centro Studi Saser, farà tappa al Palazzo di Città di Sassari, nel corso Vittorio Emanuele, già sede della municipalità, che ospita lo splendido Teatro Civico. A tenere a battesimo la nuova edizione del Festival sarà il Duo Mistral, formato da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte. Come da tradizione di Melos, il concerto sarà preceduto da un’introduzione a cura dello storico dell’arte Alessandro Ponzeletti che di volta in volta descrive l’origine e le curiosità del luogo che ospita la serata.



Il concerto di martedì prossimo, “Musica senza confine”, sarà un viaggio musicale senza barriere temporali o stilistiche: dalla grande tradizione classica, con la Sonata op. 120 n.1 di Johannes Brahms, si passa a composizioni moderne e popolari come le celebri colonne sonore di Ennio Morricone e lo struggente Sholem Alekhem di Béla Kovács, omaggio al mondo yiddish e alla cultura ebraica dell’Est europeo, passando per le grandi arie d’opera di Giacomo Puccini e Gipsy Clarinet Jazz di Antonio Saracino. Particolare elemento d’interesse sarà l’esecuzione in prima assoluta di Broadway 1920, scritto per l’occasione dal pianista e compositore Roberto Piana e dedicato proprio al Duo Mistral: ricco di ritmo, ironia e virtuosismo, il brano richiama le sonorità dello swing e del jazz del primo ‘900, con espliciti riferimenti stilistici al tip tap, all’energia delle Big Band e al mondo sonoro che univa la musica colta e quella popolare in un clima di libertà e sperimentazione.



Alla musica e all’arte Melos unisce anche la solidarietà: l’incasso della serata di martedì 27 sarà infatti devoluto interamente all’AMMI, Associazione Mogli dei Medici Italiani, che destinerà l’intero incasso della serata a progetti solidali sul territorio. Il Duo Mistral compie il suo 36° anno di attività e vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 alla musica jazz e contemporanea, con particolare interesse alle composizioni dell’800 e ‘900. Il clarinettista Antonio Puglia è stato vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Ospite di importanti associazioni concertistiche in Europa, Sudafrica e America, ha inciso per diverse etichette discografiche ed è stato primo clarinetto nella Stagione d’Opera e balletto al Teatro alla Scala di Milano. Mariano Meloni, diplomato con lode al Conservatorio “Casella” dell’Aquila e laureato al DAMS di Bologna, ha tenuto oltre 700 concerti da pianista, clavicembalista e organista in varie formazioni cameristiche e corali e, come solista al pianoforte, si è esibito in Europa, Messico e Argentina. È direttore del Conservatorio “Canepa” di Sassari.