Riqualificazione e sicurezza nel porto di Bosa Marina

BOSA MARINA - Un nuovo progetto, generale e organico, per la riqualificazione e messa in sicurezza del molo e del porto di Bosa Marina sarà adottato dal Comune unendo e rimodulando i finanziamenti regionali assegnati nei vari anni per un totale di 1 milione e 250 mila euro. Lo ha deciso la Giunta comunale, che ieri ha dato indirizzi agli Uffici di accorpare e rimodulare i fondi disponibili per il porto di Bosa Marina, assegnati dalla Regione al Comune con diversi provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni, in modo da predisporre un unico progetto, organico, per gli interventi sul braccio frangiflutti e sul molo commerciale sotto la Torre aragonese.



Si tratta di un primo finanziamento regionale di 500 mila euro, assegnato nel 2015 per la manutenzione straordinaria del braccio frangiflutti della rada di Bosa Marina, al quale si sommano 250 mila euro assegnati dalla Regione nel 2022 e ulteriori 500 mila euro messi a disposizione del Comune, sempre dalla Regione Sardegna, nel 2023 per comprendere negli interventi anche la riqualificazione del molo commerciale adiacente alla Torre aragonese.



In tutti questi anni si è proceduto alla predisposizione dei vari interventi che ora, su indicazione della Giunta comunale guidata dal sindaco, Alfonso Marras, saranno riuniti in un unico progetto in modo da affrontare con maggiore efficacia tutte le criticità delle opere sulle infrastrutture portuali di Bosa Marina. Gli uffici comunali procederanno ora alla rimodulazione delle intere somme disponibili, pari a 1.250.000 euro, per intervenire in maniera coordinata sul braccio frangiflutti della rada e sul molo che fu danneggiato anni fa dalle mareggiate. Tutto questo in un’ottica di ottimizzazione della spesa pubblica e per ottenere risultati qualitativamente migliori, così come perseguito fin da inizio mandato dall’assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vicesindaco, Federico Ledda.