«Ad Alghero un'Armata Brancaleone» Così Michele Pais dopo l´ultimo cortocircuito sulle manifestazioni patrocinate - tutto interno alla maggioranza cittadina che amministra, non senza grandi difficoltà, dal 2024. «sostengono il governo cittadino ma criticano le iniziative che loro stessi avallano»



ALGHERO - «La sinistra algherese continua a dimostrare tutta la propria incoerenza politica, muovendosi senza una linea chiara e cambiando posizione a seconda delle convenienze. È paradossale – afferma Michele Pais, consigliere comunale della Lega – che da un lato sostengano l’amministrazione cittadina, e dall’altro critichino le iniziative turistiche promosse durante l’estate, etichettandole come eventi di bassa qualità. Una contraddizione evidente che disorienta cittadini e operatori del settore». Secondo Pais, «non basta prendere le distanze a parole per scaricare responsabilità che sono proprie. Se la sinistra è parte integrante della maggioranza, allora deve assumersi anche l’onere politico delle scelte amministrative e smetterla di recitare la parte della finta opposizione».



Il consigliere leghista sottolinea come questa ambiguità finisca per indebolire l’intera azione politica della città: «Non si può governare e al tempo stesso attaccare le stesse decisioni che si contribuisce a determinare. È un comportamento che ricorda un’Armata Brancaleone: tutti insieme, ma senza una direzione comune. Su nessun tema hanno una posizione unitaria e questo si riflette negativamente sulla credibilità della maggioranza». Pais conclude con un appello alla chiarezza politica: «I cittadini meritano coerenza e trasparenza. Se la sinistra vuole distinguersi, lo faccia con coraggio assumendosi le proprie responsabilità, senza giochi di ruolo che non ingannano nessuno».



