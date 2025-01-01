Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
Cor 9:17
«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
Così Michele Pais dopo l´ultimo cortocircuito sulle manifestazioni patrocinate - tutto interno alla maggioranza cittadina che amministra, non senza grandi difficoltà, dal 2024. «sostengono il governo cittadino ma criticano le iniziative che loro stessi avallano»
«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»

ALGHERO - «La sinistra algherese continua a dimostrare tutta la propria incoerenza politica, muovendosi senza una linea chiara e cambiando posizione a seconda delle convenienze. È paradossale – afferma Michele Pais, consigliere comunale della Lega – che da un lato sostengano l’amministrazione cittadina, e dall’altro critichino le iniziative turistiche promosse durante l’estate, etichettandole come eventi di bassa qualità. Una contraddizione evidente che disorienta cittadini e operatori del settore». Secondo Pais, «non basta prendere le distanze a parole per scaricare responsabilità che sono proprie. Se la sinistra è parte integrante della maggioranza, allora deve assumersi anche l’onere politico delle scelte amministrative e smetterla di recitare la parte della finta opposizione».

Il consigliere leghista sottolinea come questa ambiguità finisca per indebolire l’intera azione politica della città: «Non si può governare e al tempo stesso attaccare le stesse decisioni che si contribuisce a determinare. È un comportamento che ricorda un’Armata Brancaleone: tutti insieme, ma senza una direzione comune. Su nessun tema hanno una posizione unitaria e questo si riflette negativamente sulla credibilità della maggioranza». Pais conclude con un appello alla chiarezza politica: «I cittadini meritano coerenza e trasparenza. Se la sinistra vuole distinguersi, lo faccia con coraggio assumendosi le proprie responsabilità, senza giochi di ruolo che non ingannano nessuno».

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:27
«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
E´ Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale, a difendere l´operato dell´Amministrazione comunale e a rilanciare le sue azioni verso il futuro
12/8«Stop pignoramenti o manifestazione»
12/8Secal, passaggio di consegne
9/8Pignoramenti, FdI: flop nella comunicazione
7/8«Palazzo bruciato, solo propaganda»
6/8«Sul palazzo bruciato un´evoluzione concreta»
31/7Amministrazione improvvisata e Alghero merita di più
31/7«Situazione grave, subito un riequilibrio»
30/7«L´addio del Segretario sarebbe gravissimo»
30/7Alghero: anche il Segretario vicino all´addio
28/7Maxi-variazione da 7,5 milioni. «Consiglieri passacarte, umiliati»
« indietro archivio amministrazione »
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
26 agosto
«Sanità, incontro-vetrina Alghero dimenticata»
25 agosto
Moro-5 Stelle-Avs contro le sagre: Spettacolo non degno di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)