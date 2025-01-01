S.A. 14:00 Scippano Rolex a turista: fermati due francesi a Porto Cervo Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando una donna è stata avvicinata da uno dei due malviventi che le ha strappato dal polso un Rolex. I due sono stati poi rintracciati e arrestati dai carabinieri



Due cittadini francesi sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Porto Cervo per lo scippo di un orologio di lusso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando una donna, di rientro da una passeggiata a Cala del Faro, insieme alla sua famiglia, è stata avvicinata da uno dei due malviventi che le ha strappato dal polso un Rolex ed è fuggito a piedi, cercando di raggiungere il complice che lo attendeva in auto. La giovane figlia della vittima ha rincorso lo scippatore, che ha gettato l'orologio a bordo strada prima di salire nell'auto.



I fuggitivi sono stati intercettati sulla provinciale 59 dai carabinieri allertati dalle vittime: ne è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri sino a quando i malviventi hanno deciso di abbandonare il veicolo e di continuare la fuga a piedi, fra le rocce e la vegetazione. Alla fine i due sono stati bloccati, anche con l'aiuto dei militari della stazione di Porto Rotondo e delle guardie giurate del Consorzio Costa Smeralda. Ora si trovano nel carcere di Sassari, a Bancali, in attesa dell'udienza di convalida.



Non è il primo episodio di questo tipo accaduto nelle ultime settimane in Costa Smeralda: il 30 luglio scorso la sezione operativa dei Carabinieri di Olbia aveva fermato tre stranieri, anche in questo caso francesi, per rapina e furto aggravato ai danni di due turisti. In quell'occasione era stato rubato un orologio Patek Philippe, ritrovato poi in un residence di Olbia.