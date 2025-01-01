Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaCronacaArresti › Scippano Rolex a turista: fermati due francesi a Porto Cervo
S.A. 14:00
Scippano Rolex a turista: fermati due francesi a Porto Cervo
Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando una donna è stata avvicinata da uno dei due malviventi che le ha strappato dal polso un Rolex. I due sono stati poi rintracciati e arrestati dai carabinieri
Scippano Rolex a turista: fermati due francesi a Porto Cervo

Due cittadini francesi sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Porto Cervo per lo scippo di un orologio di lusso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando una donna, di rientro da una passeggiata a Cala del Faro, insieme alla sua famiglia, è stata avvicinata da uno dei due malviventi che le ha strappato dal polso un Rolex ed è fuggito a piedi, cercando di raggiungere il complice che lo attendeva in auto. La giovane figlia della vittima ha rincorso lo scippatore, che ha gettato l'orologio a bordo strada prima di salire nell'auto.

I fuggitivi sono stati intercettati sulla provinciale 59 dai carabinieri allertati dalle vittime: ne è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri sino a quando i malviventi hanno deciso di abbandonare il veicolo e di continuare la fuga a piedi, fra le rocce e la vegetazione. Alla fine i due sono stati bloccati, anche con l'aiuto dei militari della stazione di Porto Rotondo e delle guardie giurate del Consorzio Costa Smeralda. Ora si trovano nel carcere di Sassari, a Bancali, in attesa dell'udienza di convalida.

Non è il primo episodio di questo tipo accaduto nelle ultime settimane in Costa Smeralda: il 30 luglio scorso la sezione operativa dei Carabinieri di Olbia aveva fermato tre stranieri, anche in questo caso francesi, per rapina e furto aggravato ai danni di due turisti. In quell'occasione era stato rubato un orologio Patek Philippe, ritrovato poi in un residence di Olbia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:32
Fermato in auto con coca e marijuana: denunciato
Uno dei passeggeri ha ammesso spontaneamente di detenere dello stupefacente all’interno del suo zaino, quindi i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e alla perquisizione personale del conducente e dei passeggeri, rinvenendo una pochette con vari involucri contenenti complessivamente circa 10 grammi tra cannabinoidi, cocaina e un bilancino di precisione
17/8Loculi: tre arresti per marijuana
6/8Quattro bombe, cocaina e contanti. Blitz alla periferia di Alghero
4/8Porto Torres: incendi e danneggiamenti
4/8Coca e marijuana: arresto a Ossi
4/8Algherese perseguita l´ex: in cella
29/7Piantagione di marijuana a Fonni: arresti
29/7In taxi per Alghero con 80 ovuli di cocaina
11/7Minaccia il proprietario di casa: arrestato a Sassari
5/7Desulo: 30 chili di marijuana in garage
30/673enne sbarca ad Alghero imbottita di coca
« indietro archivio arresti »
26 agosto
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
26 agosto
Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)