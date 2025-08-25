Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaSpettacoloConcerti › Tazenda: tre nuovi concerti in Sardegna
S.A. 16:15
Tazenda: tre nuovi concerti in Sardegna
Venerdì 29 agosto alle ore 22.00 nella Piazza del Giubileo di Budoni (SS); sabato 30 agosto alle ore 22.00 nell’ Anfiteatro comunale di Setzu (SU) e lunedì 1 settembre alle ore 21.30 nella Piazza della Chiesa di Settimo San Pietro
SASSARI - Il Bonas Noas il Tour 2025 dei Tazenda continua ad animare l’estate con tre nuovi concerti imperdibili negli scenari suggestivi della Sardegna. Gli appuntamenti, che offriranno ai fan l’opportunità di vivere dal vivo le sonorità uniche dei Tazenda tra tradizione sarda e energia contemporanea, sono: venerdì 29 agosto alle ore 22.00 nella Piazza del Giubileo di Budoni (SS); sabato 30 agosto alle ore 22.00 nell’ Anfiteatro comunale di Setzu (SU) e lunedì 1 settembre alle ore 21.30 nella Piazza della Chiesa di Settimo San Pietro (CA).

Il tour 2025 si intitola emblematicamente Bonas Noas e va riscoprire il messaggio di quel brano, inserito nel 1995 di Fortza paris, che attribuiva alla poesia, in definitiva all’arte, lo straordinario potere di saper portare quelle buone notizie, quelle risposte costruttive, positive e rivoluzionarie di cui tutti abbiamo bisogno. La scaletta del tour prevede, come al solito, alcuni brani ineludibili della vasta carriera della band, ma anche tracce che vanno a ripercorre il tema del tour stesso: a cominciare ovviamente da Bonas Noas con il suo inno all’arte e alla poesia, depositarie di una risposta che l’umanità fatica a trovare. E poi Carrasecare, per tornare là da dove i Tazenda hanno iniziato nel lontano 1988. O Pitzinnos in sa gherra, celebre per una nuova tappa a Sanremo nel 1992 e tristemente sempre più attuale. O, dallo stesso album, Astrolicamus per riscoprire quelle porte dentro di noi che saprebbero aprirsi al mistero: alla ricerca di altre risposte, di bonas noas. Senza dimenticare l’immancabile Spunta la luna dal monte, il brano che ha meritato nel 1991 il più lungo applauso della storia del Festival di Sanremo.
« indietro archivio concerti »
26 agosto
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
26 agosto
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
26 agosto
Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”



