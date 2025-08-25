Cor 11:55 «Commissione deserta, sindaco senza guida» Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero interviene sul mancato numero legale della commissione I - regolamenti, la cui riunione prevista per questa mattina è andata deserta per l´assenza dei membri di maggioranza



alghero - Oggi è mancato il numero legale per i lavori della Commissione I – Regolamenti, che avrebbe dovuto discutere e portare avanti l’iter sul regolamento della Commissione Pari Opportunità. «Un fatto grave, che certifica ormai la paralisi della maggioranza» sottolineano dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero. «La responsabilità è tutta da ascrivere a chi governa la città: un centrosinistra incapace di garantire perfino la presenza dei propri consiglieri nelle sedi istituzionali. È il segno evidente di una maggioranza che non c’è più, che non ha una direzione e che lascia le istituzioni bloccate».



«Il sindaco non governa più la sua maggioranza, e lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti - attaccano da FdI - i gruppi consiliari che escono a giorni alterni sulla stampa per criticare il suo stesso operato, lo scontro interno sulla sanità, i dubbi sollevati sui concorsi e sul personale, sulle nomine dirigenziali, fino all’addio del Segretario generale e alle divisioni esplose sulla programmazione degli eventi, con la sinistra radicale e i 5 Stelle che arrivano ad attaccare la giunta e persino i loro stessi rappresentanti nel CdA della Fondazione Alghero».



«Alghero non merita questa instabilità permanente. Fratelli d’Italia continuerà a denunciare ogni mancanza e ogni paralisi, perché la città ha bisogno di serietà, di programmazione e di un’amministrazione che governi davvero» chiude la nota a firma di Pino Cardi per l'intero direttivo cittadino.