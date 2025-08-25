Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «Commissione deserta, sindaco senza guida»
Cor 11:55
«Commissione deserta, sindaco senza guida»
Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero interviene sul mancato numero legale della commissione I - regolamenti, la cui riunione prevista per questa mattina è andata deserta per l´assenza dei membri di maggioranza
«Commissione deserta, sindaco senza guida»

alghero - Oggi è mancato il numero legale per i lavori della Commissione I – Regolamenti, che avrebbe dovuto discutere e portare avanti l’iter sul regolamento della Commissione Pari Opportunità. «Un fatto grave, che certifica ormai la paralisi della maggioranza» sottolineano dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero. «La responsabilità è tutta da ascrivere a chi governa la città: un centrosinistra incapace di garantire perfino la presenza dei propri consiglieri nelle sedi istituzionali. È il segno evidente di una maggioranza che non c’è più, che non ha una direzione e che lascia le istituzioni bloccate».

«Il sindaco non governa più la sua maggioranza, e lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti - attaccano da FdI - i gruppi consiliari che escono a giorni alterni sulla stampa per criticare il suo stesso operato, lo scontro interno sulla sanità, i dubbi sollevati sui concorsi e sul personale, sulle nomine dirigenziali, fino all’addio del Segretario generale e alle divisioni esplose sulla programmazione degli eventi, con la sinistra radicale e i 5 Stelle che arrivano ad attaccare la giunta e persino i loro stessi rappresentanti nel CdA della Fondazione Alghero».

«Alghero non merita questa instabilità permanente. Fratelli d’Italia continuerà a denunciare ogni mancanza e ogni paralisi, perché la città ha bisogno di serietà, di programmazione e di un’amministrazione che governi davvero» chiude la nota a firma di Pino Cardi per l'intero direttivo cittadino.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:26
«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»
Nel mezzo del nuovo caos politico in cui è precipitata la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Cacciotto arriva dal capogruppo di Forza Italia la richiesta di un immediato cambio di passo
26/8/2025
«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
Così Michele Pais dopo l´ultimo cortocircuito sulle manifestazioni patrocinate - tutto interno alla maggioranza cittadina che amministra, non senza grandi difficoltà, dal 2024. «sostengono il governo cittadino ma criticano le iniziative che loro stessi avallano»
25/8/2025
«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
E´ Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale, a difendere l´operato dell´Amministrazione comunale e a rilanciare le sue azioni verso il futuro
12/8«Stop pignoramenti o manifestazione»
12/8Secal, passaggio di consegne
9/8Pignoramenti, FdI: flop nella comunicazione
7/8«Palazzo bruciato, solo propaganda»
6/8«Sul palazzo bruciato un´evoluzione concreta»
31/7Amministrazione improvvisata e Alghero merita di più
31/7«Situazione grave, subito un riequilibrio»
30/7«L´addio del Segretario sarebbe gravissimo»
30/7Alghero: anche il Segretario vicino all´addio
28/7Maxi-variazione da 7,5 milioni. «Consiglieri passacarte, umiliati»
« indietro archivio amministrazione »
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta
27 agosto
«Barman vittima di gentaglia che arriva in Sardegna»
27 agosto
«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)