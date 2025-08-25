Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Concerto di Mauro Uselli nella chiesa di San Luca
S.A. 16:00
Concerto di Mauro Uselli nella chiesa di San Luca
Nella chiesetta di San Luca, fronte ospedale marino ad Alghero, con inizio alle 21 00, si terrà un concerto che vede protagonista il flautista Uselli insieme ancora una volta a Gian Giacomo Carta alle percussioni tipiche indiane. Appuntamento il 31 agosto
Concerto di Mauro Uselli nella chiesa di San Luca

ALGHERO - Continua l’estate a San Luca, con una serie di eventi organizzati dalla parrocchia San Giuseppe di Alghero. Il 31 agosto è ancora occasione per ascoltare la grande musica meditativa del maestro algherese Mauro Uselli. Nella chiesetta di San Luca, fronte ospedale marino ad Alghero, con inizio alle 21 00, si terrà un concerto che vede protagonista il flautista Uselli insieme ancora una volta a Gian Giacomo Carta alle percussioni tipiche indiane. Sarà un live dedicato alle più profonde radici musicali dell'India del nord con una serie di raga della tradizione che conducono alla mediazione, alla pace interiore, al relax e condivisione di bellezza musicale. Uselli, fresco dell’esperienza genovese dove ha tenuto masterclass e incontri con i suoi followers, ritorna nella città catalana con i concerti serali, in un luogo, che ben sposa la sua musica e che merita l’attenzione di tutti. Alle spalle mesi di lavoro, di studi, di incontri e di consensi, che arrivano da tutto lo stivale e che accompagnano la maturazione dell’artista in un ramo della musica orientale che diventa stimolo per esprimere la sua personalità.

Anche il mondo del web che segue il maestro continua a crescere: seguitissime le sue magiche performances in luoghi naturali e tutorial dedicati al mondo della musica indiana soprattutto sullo strumento flauto Bansuri per cui Uselli ormai è consolidato, soprattutto dalle accademie musicali indiane stesse, uno dei maggiori strumentisti bansuri in Italia. Sempre sul web porta avanti un intenso lavoro di divulgazione con lezioni , applicazioni , dimostrazioni bansuri con un approccio significativo e modulato per gli appassionati occidentali. Sono sempre più richieste per le master class del maestro presso istituti e istituzioni musicali in tutta Italia. Il concerto del 31 agosto riassume il percorso artistico di Uselli di quest’ultimo anno con un accompagnatore d’eccezione: Giangiacomo Carta suonatore di pakhawaj strumento percussione classico indiano. Suoni che si fondono, si stringono in un abbraccio melodico davvero sorprendente. Non mancheranno infatti sorprese musicali, tra cambi di scena, di stile, virtuosismi. Elementi imprescindibili dello stile di Uselli e nel particolare di performance come queste. L’ingresso è libero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:00
Istantales, concerto solidale ad Alghero
Serata di beneficenza organizzata per Pensiero Felice: l´appuntamento è per lunedì 1 settembre al Quarter dalle ore 21.00. Botteghino aperto dalle 18.00
18:00
A Porto Ferro l´indie rock dei Pocobelli
Domani, giovedì 28 agosto, sul palco del Baretto dalle ore 20. Un sound che graffia, accarezza e strizza l’occhio all’indie-rock anni ‘90 senza mai dimenticare l’oggi
12:36
JazzAlguer ospita Francesco Tricarico
Il suo non è solo un concerto, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, con la regia di Franco Godi, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti, condivide pensieri limpidi e intimi. Appuntamento venerdì 29 agosto a Lo Quarter
26/8/2025
Tazenda: tre nuovi concerti in Sardegna
Venerdì 29 agosto alle ore 22.00 nella Piazza del Giubileo di Budoni (SS); sabato 30 agosto alle ore 22.00 nell’ Anfiteatro comunale di Setzu (SU) e lunedì 1 settembre alle ore 21.30 nella Piazza della Chiesa di Settimo San Pietro
26/8/2025
Festival Mediterraneo: tre concerti ad Alghero
Si terranno nel duomo di Santa Maria tutti alle 21. Si inizia mercoledì 27 agosto con Corrado Cavalli, per proseguire venerdì 29 con i giovani talenti sardi don Lorenzo Vacca, Giovanni Faedda e Gianluca Porru. Domenica 31 agosto recital di Olimpio Medori
26/8/2025
FestArtes al tramonto con Niccolò Fabi
Domenica 31 agosto, a partire dalle 20:30, andrà in scena Note Lente – Concerto d’autore al tramonto, un evento ideato appunto da Emanuele Contis e Ilaria Porceddu con Niccolò Fabi in versione acustica
25/8/2025
I Gen Rosso ad Alghero per cantare la pace
Un appuntamento musicale e spirituale: venerdì 12 settembre alle ore 20:30 in Largo Lo Quarter, il gruppo internazionale Gen Rosso si esibirà in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza
25/8/2025
L’incredibile Tullio a Lo Quarter
“I Colori della Musica” del batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo dipingono il piazzale de Lo Quarter, nel nuovo appuntamento dell´ottava edizione di JazzAlguer
25/8/2025
San Francesco immerso tra la musica e la storia
Questa volta, il Festival Melos, ha accolto le musiche di Erwin Dressel e Astor Piazzolla, per un lungo viaggio storico
25/8/2025
Musica sulle Bocche prosegue ad Alghero
Il Festival jazz diretto da Enzo Favata prosegue oggi a Ploaghe con il sestetto di Nico Gori per proseguire domani 26 a Bulzi, a Tergu il 27, di nuovo a Ploaghe il 28, a Chiaramonti il 29, ad Alghero il 30 e 31 agosto con una coda a Valledoria il 5 settembre
25/8/2025
Obra presenta il concerto di fine Agosto
Il chiostro di San Francesco ad Alghero farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna
25/8A San Francesco in concerto Moretti e Duo Mistral
23/8Ad Alghero l´anteprima de L’arte dei Giganti
21/8Il Trio Larimar a San Francesco
21/8Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani
20/8Al Chiostro di San Francesco sax e pianoforte
20/8Venerdì Tullio De Piscopo a Lo Quarter
21/8I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro
19/8Festival del Mediterraneo: doppio concerto ad Alghero
18/8Unica data in Sardegna per Roberto Vecchioni
20/8Ad Alghero torna la voglia anni 90
« indietro archivio concerti »
27 agosto
Scoppia la cabina elettrica in centro
27 agosto
Il Segretario del Comune lascia l´incarico
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)