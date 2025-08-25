Cor 17:00 Il Segretario del Comune lascia l´incarico Troppo difficile e complicato proseguire a Porta Terra. Tra qualche giorno l´addio definitivo per Antonio Ara. In attesa dell'ufficialità, confermate tutte le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero. L'addio non certamente in un periodo facile



Quotidiano di Alghero. Ancora qualche giorno e il segretario generale, il dottor



Sarà l'aria pesante di Porta Terra, troppo difficile e complicato proseguire. Così il segretario, ad Alghero dal 2023 in sostituzione della dott.ssa Giovanna Solinas - mai una parola fuori posto o una intromissione nel dibattito pubblico per lui - andrà in altra sede per proseguire la carriera amministrativa. Un vero e proprio remake istituzionale per la città e suoi amministratori, che in breve tempo si ritrovano ancora una volta a fare i conti con un cambio al vertice dettato principalmente da tensioni insanabili con altri dirigenti dell’amministrazione.



Nonostante la riservatezza, chi vive il Palazzo, sarebbe già da tempo a conoscenza dei contrasti tra gli uffici di vertice. E chi non lo vive, inizia a capirlo. Al di fuori nulla trapela ma il risultato è l'addio anticipato del dottor Ara dopo la recentissima riconferma da parte del sindaco Cacciotto. Che si porterebbe dietro un pericoloso terremoto politico-amministrativo. I bene informati, infatti, parlano di aria pesante tanto in giunta quanto in maggioranza, dove si scontrano posizioni diverse e distanti sui ruoli da riassegnare alla macchina amministrativa, ad iniziare dal vice-segretario.



