Canile Primavera: 6500 firme in due giorni

In appena due giorni, sono state raccolte oltre 6.500 sottoscrizioni: un risultato che testimonia la grande attenzione e la profonda sensibilità dei cittadini nei confronti del benessere animale. La protezione prosegue online in attesa di azioni concrete da parte dell´Amministrazione comunale



ALGHERO - Un’autentica ondata di solidarietà ha caratterizzato le giornate di sabato 23 e domenica 24 agosto, quando i volontari del Comitato Canile Primavera di Alghero hanno promosso la raccolta firme per chiedere al Comune l’acquisto del compendio immobiliare di Pala Pilastru, sede della struttura. In appena due giorni, sono state raccolte oltre 6.500 sottoscrizioni: un risultato che testimonia la grande attenzione e la profonda sensibilità dei cittadini nei confronti del benessere animale. Tantissime famiglie, giovani e anziani algheresi e non, hanno voluto rispondere all’appello,

confermando con la loro firma che il futuro del canile e degli animali ospitati non può lasciare

indiƯerente la comunità.



Una mobilitazione che continua online. La raccolta firme prosegue sulla piattaforma digitale change.org. A breve verrà attivata la procedura per il deposito delle firme presso l’autorità municipale i Alghero. Gli obiettivi dell'iniziativa sono diversi: dalla tutela degli animali all'investimento per la comunità attraverso progetti di sensibilizzazione ed educazione. Alla mobilitazione popolare ha fatto seguito un comunicato dell’Amministrazione comunale che, riconoscendo il valore sociale e sanitario della struttura, ha reso noto di essere impegnata a verificare la fattibilità economica dell’acquisto attraverso una valutazione tecnica approfondita.



I volontari accolgono positivamente questa presa di posizione, «nella convinzione che la grande

partecipazione dei cittadini rappresenti un segnale chiaro della volontà della comunità. Proprio questa voce collettiva rafforza l’esigenza che il procedimento venga definito in tempi brevi, nell’interesse degli animali e della città. La raccolta firme dimostra che il futuro del Canile Primavera è una priorità per Alghero. Ora è il momento di trasformare questa sensibilità diffusa in atti concreti: i cittadini hanno fatto sentire la loro voce, l’auspicio è che il Comune sappia tradurla in una decisione capace di garantire stabilità, benessere e continuità alla struttura e ai suoi ospiti a quattro zampe» spiega il Comitato dei lolontari.