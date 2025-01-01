S.A. 19:27 A settembre corso assistenti bagnanti ad Alghero Il corso inizierà a Settembre, per concludersi a ottobre. Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti ai 50 anni



ALGHERO - La sezione di salvamento di Alghero apre le iscrizioni per il conseguimento del titolo professionale di Assistente Bagnanti, un brevetto con esclusivi vantaggi. Il corso inizierà a Settembre, per concludersi a ottobre. Il Brevetto conseguito con la FIN, oltre a poter svolgere la professione, consente di essere costantemente informato sulle moderne azioni da intraprendere per una corretta cultura della sicurezza acquatica. Il Brevetto FIN è il solo riconosciuto dalla ILS (International Life Saving), è valido per l’Europa e nel Mondo, nei 113 paesi aderenti alla ILS. Consente un bonus per l’arruolamento volontario nella marina militare e nell’esercito e un credito formativo agli esami delle scuole superiori. Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti ai 50 anni.