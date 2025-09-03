S.A. 10:57 Corso di agente immobiliare: iscrizioni Il corso, il cui avvio è previsto entro la fine del mese di settembre, si terrà sia a Sassari che ad Olbia, presso le sedi della Confcommercio,



SASSARI - Sono ancora aperte e in fase di completamento le iscrizioni al corso di formazione propedeutico, a numero chiuso, finalizzato all’esercizio della professione di “Agente Immobiliare”, riconosciuto ed autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il corso, il cui avvio è previsto entro la fine del mese di settembre, si terrà sia a Sassari che ad Olbia, presso le sedi della Confcommercio, ma, al fine di agevolare la partecipazione degli allievi che risiedono in altri centri del territorio, potrà essere parzialmente gestito anche in FAD (formazione a distanza) – modalità sincrona, nei limiti consentiti dalle disposizioni cogenti applicabili. L’attività didattica – affidata a docenti altamente qualificati - sarà curata da Performa Sardegna, l’Academy dell’Organizzazione Datoriale, e si svolgerà normalmente in orario serale, per quattro giorni alla settimana, in modo tale da agevolare la partecipazione di quanti – sia disoccupati che occupati - sono impegnati con il lavoro o lo studio.



Trattandosi di un’attività a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno accolte esclusivamente tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’intervento formativo, realizzato in regime di autofinanziamento ed autorizzato dall’Assessorato Regionale del Lavoro, ha una durata complessiva di centocinquanta ore e consente agli allievi in regola con le norme di frequenza di sostenere il prescritto esame abilitante, periodicamente organizzato a cura della Camera di Commercio, necessario per regolarizzare la posizione professionale ed esercitare liberamente l’attività, anche in forma occasionale o discontinua. Una professione estremamente qualificata che si è profondamente evoluta nel tempo e che oggi si spinge ben oltre l’originaria funzione del mediatore, inteso come figura preposta esclusivamente a mettere in relazione le parti interessate alla compravendita.



Sono richieste, infatti, un’ampia gamma di competenze generali e specialistiche molto elevate, non disgiunte da una profonda conoscenza del mercato di riferimento e da precisi requisiti morali, deontologici e professionali che permettono agli operatori del settore, inquadrati come imprenditori, di svolgere con efficacia una serie di servizi aggiuntivi di carattere consulenziale e peritale utili alla positiva conclusione degli affari, in un’ottica tesa a garantire elevati standard qualitativi e la massima soddisfazione del cliente.