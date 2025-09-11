Alguer.it
S.A. 15:53
«Alguer Hall futuro spazio per matrimoni»
La replica dell´Amministrazione comunale alla nota di Forza Italia sul presunto abuso della tensostruttura a Lo Quarter. Da Porta Terra rilanciano il luogo che continuerà ad ospitare eventi e nel prossimo futuro i matrimoni. Le dichiarazioni del sindaco Cacciotto e dell´assessore Daga
ALGHERO - «Con la Soprintendenza c'è dialogo costante su tutto, anche per il presente e il futuro della struttura del Quarter», così il sindaco Raimondo Cacciotto sullo spazio dell' "Alguer hall", replicando alla nota di Forza Italia sul presunto abuso della tensostruttura a Lo Quarter [LEGGI]. «Sono numerose le richieste di utilizzo da parte di associazioni, enti, scuole e privati cittadini che vorrebbero anche celebrare matrimoni, alle quali l’Amministrazione fa fronte nel solco di un prossimo progetto di miglioramento estetico e utilizzo, condiviso e aperto alla città» si legge nel comunicato diffuso da Porta Terra.

«Tutto ciò avviene nell’ambito di un rapporto costante e continuo con la Soprintendenza di Sassari – spiega l’assessore al Demanio e Patrimonio Enrico Daga - ed è da considerare fuori luogo ogni illazione sulla situazione della struttura, per la quale l’Amministrazione comunale intende ampliare la sua funzione. Di concerto con la Soprintendenza, infatti, si costruiranno soluzioni condivise per l'area sulla quale oggi insiste la tensostruttura per un uso stabile e non più temporaneo per il quale il Sindaco e l'amministrazione hanno già dato indicazioni al servizio compente di procedere con la progettazione». L’Amministrazione sta procedendo alla modifica del regolamento per la celebrazione dei matrimoni fuori dalla casa comunale, includendo il prestigioso spazio del Quarter.

Nella nota vengono ricordate «le innumerevoli gli eventi che la nuova sala ha ospitato nel corso del suo breve ma intenso percorso, dalla mostra della Generalitat de Catalunya Virgo Serena” – Il Millenario del Monastero di Montserrat, nell’ambito di Sant Jordi a l’Alguer 2025, al G20Spiagge, agli spettacoli delle scuole con ospiti stranieri, all’Aguer Wine Week 2025, a “Sa die de sa Sardigna”, al festival di Giornalismo “Genera”, ai concerti dell’Ensemble Laborintus, alla Giornata Mondiale della Poesia, alle diverse serate di beneficenza, all’ospitalità per Sharon Stone nel corso della presenza ad Alghero. Le previsioni di utilizzo per l’autunno sono altrettanto significative, sulla base delle richieste pervenute da parte delle associazioni culturali cittadine e da enti di promozione sociale, e da parte di cittadini che intendono sposarsi nel nuovo e prestigioso spazio».
