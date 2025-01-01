S.A. 18:03 Festival del Mediterraneo: concerto ad Alghero Giulio Mercati, organista, direttore, compositore, musicologo e docente di livello internazionale, eseguirà composizioni di Franck, Bach, Reger e Vierne. Appuntamento nel duomo di Santa Maria venerdì 19 settembre



ALGHERO - Ritorna con un nuovo appuntamento dopo due settimane di pausa la Rassegna Internazionale Organistica nell’ambito del Festival del Mediterraneo, manifestazione musicale tra le più seguite dell’estate algherese, ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Venerdì prossimo 19 settembre alle 20,30 nel duomo di Santa Maria è in programma il concerto di Giulio Mercati, organista, clavicembalista, direttore d’orchestra e di coro, nonché compositore, musicologo e docente. Un talento poliedrico quindi, concertista richiesto e stimato a livello internazionale.



Mercati eseguirà di César Franck Prélude, fugue et variation op. 18, di Johann Sebastian Bach la celebre composizione degli anni di Weimar Preludio e fuga in la minore BWV 543, di Max Reger Kanzone op. 63 n. 3, di Louis Vierne Sonata da chiesa da 24 Pièces en style libre op. 31 (Canzona, Scherzetto, Élegie, Carillon). La serata sarà introdotta da Carmela Mura Monfardino che illustrerà le singole composizioni da un punto di vista storico e musicale. Il Festival del Mediterraneo è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari attraverso il network “Salude&Trigu”, Fondazione Alghero e Comune di Alghero.