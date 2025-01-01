Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Festival del Mediterraneo: concerto ad Alghero
S.A. 18:03
Festival del Mediterraneo: concerto ad Alghero
Giulio Mercati, organista, direttore, compositore, musicologo e docente di livello internazionale, eseguirà composizioni di Franck, Bach, Reger e Vierne. Appuntamento nel duomo di Santa Maria venerdì 19 settembre
Festival del Mediterraneo: concerto ad Alghero

ALGHERO - Ritorna con un nuovo appuntamento dopo due settimane di pausa la Rassegna Internazionale Organistica nell’ambito del Festival del Mediterraneo, manifestazione musicale tra le più seguite dell’estate algherese, ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Venerdì prossimo 19 settembre alle 20,30 nel duomo di Santa Maria è in programma il concerto di Giulio Mercati, organista, clavicembalista, direttore d’orchestra e di coro, nonché compositore, musicologo e docente. Un talento poliedrico quindi, concertista richiesto e stimato a livello internazionale.

Mercati eseguirà di César Franck Prélude, fugue et variation op. 18, di Johann Sebastian Bach la celebre composizione degli anni di Weimar Preludio e fuga in la minore BWV 543, di Max Reger Kanzone op. 63 n. 3, di Louis Vierne Sonata da chiesa da 24 Pièces en style libre op. 31 (Canzona, Scherzetto, Élegie, Carillon). La serata sarà introdotta da Carmela Mura Monfardino che illustrerà le singole composizioni da un punto di vista storico e musicale. Il Festival del Mediterraneo è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari attraverso il network “Salude&Trigu”, Fondazione Alghero e Comune di Alghero.
21:15
Tributo dei Coldplay a Cagliari e Riola Sardo
Organizzato da Sardegna Concerti e l’Associazione Insieme per Riola, il 26 settembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21.30) e il 27 settembre, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, Oristano (ore 21) arriva per la prima volta in Sardegna il tour “LivePlay-Coldplay Esperience”, tra le migliore tribute band dei Coldplay
19:07
Venerdì il concerto del Coro Polifonico Algherese
Nell´appuntamento in programma venerdì 19 settembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, per il nuovo concerto all´interno della rassegna Percorsi Polifonici 2025, è prevista la partecipazione dei Cantori della Resurrezione diretti dal maestro Fabio Fresi
15:49
Concerto al tramonto in spiaggia a Maria Pia
Il concerto solo piano del maestro Raimondo Dore si terrà domenica 21 settembre presso lo stabilimento Hermeu con inizio alle 20
12:07
Suoni e Coscienza: la rassegna al Chiostro
E´ andato in scena il primo di una serie di concerti dal vivo ad opera di maestri e professionisti che hanno lavorato in tutto il mondo. Mauro Uselli e Gian Giacomo Carta in un’ interpretazione magistrale dei raga della tradizione indiana
15/9Santa Maria di Betlem: l’elettronica dei Radiosfera
13/9Insulæ Songs alle Tenute Shardana
12/9Domenica recital di Eloisa Cascio ad Alghero
10/9Stagione lirica a Sassari tra conferme e novità
10/9Gen Rosso ad Alghero 40 anni dopo
10/9Da Insulae Lab Jazz al tramonto del Balaguer
9/9Note oltre i confini di Sassari
5/9Alguer Summer Festival, arrivederci al 2026
4/9JazzAlguer: Pere Bujosa Trio al Poco Loco
3/9Nuova performance allo Spazio Piscina di Porto Ferro
