Concerto al tramonto in spiaggia a Maria Pia Il concerto solo piano del maestro Raimondo Dore si terrà domenica 21 settembre presso lo stabilimento Hermeu con inizio alle 20



ALGHERO - “Nel Tramonto il colore delle note” è il concerto di Raimondo Dore sulla spiaggia di Maria Pia. Una serata che inizia al calar del sole con il pianoforte che accompagnerà gli ospiti in un viaggio tra le melodie più raffinate. “Chi da Alghero guarda il mare può godere di tutta l’ampiezza dell’orizzonte, dei cambiamenti di colore della costa del gigante addormentato. Non c’è un momento più magico quando il gigante di Capo Caccia sembra ormai rassegnato ad assopirsi e il flusso del mare mischia in maniera solenne e mistica gli accordi”. Da queste premesse del Maestro Dore nasce l’idea del Tramonto e del colore delle note. Il concerto solo piano si terrà domenica 21 settembre presso lo stabilimento Hermeu con inizio alle 20:00, ingresso in spiaggia alle 19:15. Lo spettacolo sarà impreziosito dalle installazioni di Mario Esposito. La musica del maestro algherese viaggia tra riletture e trasposizioni dal classico in un linguaggio diverso e originale, trova una naturale evoluzione nell'interpretazione e nella creazione jazzistica. Al Jazz, infatti, gli si riconosce la qualità di rendere “nuove” le composizioni “antiche”.