Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaAeroporto › Nuova Continuità aerea: ok da Commissione
S.A. 8:54
Nuova Continuità aerea: ok da Commissione
La commissione Governo del Territorio del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza. Oggi il testo sarà nuovamente al vaglio della Giunta e successivamente sarà inviato al Mit per la firma del decreto ministeriale e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea
Nuova Continuità aerea: ok da Commissione

CAGLIARI - Un altro passo verso la nuova continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. La commissione Governo del Territorio del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del centrodestra, sul nuovo modello approvato dalla Giunta Todde. Il via libera è arrivato dopo l'audizione dell'assessora dei Trasporti, Barbara Manca. Oggi il testo sarà nuovamente al vaglio della Giunta e successivamente sarà inviato al Mit per la firma del decreto ministeriale e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'obiettivo è la pubblicazione del bando entro il 29 settembre e il debutto per per la prossima stagione estiva, che inizierà l'ultima domenica di marzo 2026.

Tra le principali novità già approvate: incremento stabile delle frequenze e dei posti disponibili su tutte le tratte da e per Cagliari, Alghero e Olbia, dirette a Roma Fiumicino e Milano Linate; maggiore articolazione oraria in quattro fasce (6:00–9:00, 9:00–13:00, 13:00–18:30, 18:30–23:00), per garantire il ritorno in giornata; tariffe ridotte per i residenti: circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, escluse IVA e tasse aeroportuali; estensione delle agevolazioni a nuove categorie tra cui lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna e sportivi agonisti non professionisti; introduzione di tariffe calmierate per non residenti con legami familiari fino al terzo grado con cittadini sardi o che assistano familiari ai sensi della Legge 104/92 (categorie queste che usufruiranno di una tariffa maggiorata solo del 30% rispetto a quella dei residenti); conferma di tariffe massime valide tutto l’anno per i lavoratori non residenti in Sardegna che si spostano per motivi professionali. Con la firma del Ministro il Decreto potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, a seguito del quale si darà avvio alle procedure per l’affidamento dei servizi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/8Verso nuova Continuità: passaggio in Aula
17/8Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati
13/8Continuità area: 30 e 44 euro per Roma e Milano
8/8Ferragosto: 220mila passeggeri a Cagliari
8/8Ad Alghero 246mila mila passeggeri: +11% luglio
6/8Nuova continuità piace alle Acli Sardegna
6/8Alghero: accordo interlinea tra Volotea, Air Caraïbes e French bee
1/8Più voli e tariffe più basse: verso nuova Continuità
31/7Ryanair paga per il ritardo Cagliari-Palma di Maiorca
24/7Decine di jet privati all´Aeroporto di Alghero
« indietro archivio aeroporto »
27 agosto
Le prime foto di Sharon Stone ad Alghero
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
26 agosto
Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)