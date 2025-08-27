Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaAeroporto › Bando Nuove Rotte: offerte da quattro compagnie
S.A. 15:21
Bando Nuove Rotte: offerte da quattro compagnie
Hanno manifestato interesse quattro compagnie aeree, con proposte che coinvolgono i tre scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia. Alcune offerte includono anche la stagione Winter, altre riguardano la sola programmazione estiva; in ogni caso le nuove rotte prenderanno avvio nella Summer 2026
Bando Nuove Rotte: offerte da quattro compagnie

ALGHERO - Si è conclusa la finestra di 60 giorni per la presentazione delle offerte nell’ambito del bando “Nuove Rotte”, promosso dall’Assessorato regionale dei Trasporti, in collaborazione con l’Assessorato del Turismo e con la Società Finanziaria della Regione Sardegna (SFIRS). Complessivamente, hanno manifestato interesse quattro compagnie aeree, con proposte che coinvolgono i tre scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia. Alcune offerte includono anche la stagione Winter, altre riguardano la sola programmazione estiva; in ogni caso le nuove rotte prenderanno avvio nella Summer 2026.

«Registriamo una risposta da parte del mercato e un interesse distribuito su tutti gli aeroporti dell’Isola – dichiara l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca –. È un passo importante verso l’obiettivo di ampliare e stabilizzare i collegamenti, sostenendo al tempo stesso la destagionalizzazione e l’accessibilità della Sardegna».

Si apre ora la fase di valutazione tecnico-economica delle proposte per la successiva aggiudicazione, in coerenza con i criteri del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), che prevede un contributo fino al 50% dei costi aeroportuali per favorire l’avvio delle nuove connessioni. «Continueremo a monitorare attentamente l'iter del bando fino all'attivazione delle nuove rotte, che saranno operative a partire dall’estate 2026, a beneficio dei residenti, delle imprese e del turismo», conclude Manca.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
27/8/2025
Nuova Continuità aerea: ok da Commissione
La commissione Governo del Territorio del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza. Oggi il testo sarà nuovamente al vaglio della Giunta e successivamente sarà inviato al Mit per la firma del decreto ministeriale e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea
20/8Verso nuova Continuità: passaggio in Aula
17/8Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati
13/8Continuità area: 30 e 44 euro per Roma e Milano
8/8Ferragosto: 220mila passeggeri a Cagliari
8/8Ad Alghero 246mila mila passeggeri: +11% luglio
6/8Nuova continuità piace alle Acli Sardegna
6/8Alghero: accordo interlinea tra Volotea, Air Caraïbes e French bee
1/8Più voli e tariffe più basse: verso nuova Continuità
31/7Ryanair paga per il ritardo Cagliari-Palma di Maiorca
24/7Decine di jet privati all´Aeroporto di Alghero
« indietro archivio aeroporto »
28 agosto
Buona amministrazione: bando per i comuni sardi
28 agosto
«Ciottolato sbagliato: deturpato Centro storico»
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)