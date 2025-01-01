Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteEnogastronomia › Appetitosamente: Siddi capitale del buon cibo
S.A. 20:43
Appetitosamente: Siddi capitale del buon cibo
Dal 19 al 21 settembre la Marmilla accoglie la 18ª edizione: programma definito in ogni dettaglio, tre giorni di cultura, sapori e spettacoli
Appetitosamente: Siddi capitale del buon cibo

SIDDI - Il conto alla rovescia è iniziato: questo weekend Siddi diventa capitale del buon cibo e della cultura. Dal 19 al 21 settembre il borgo della Marmilla ospita la diciottesima edizione di Appetitosamente, il Festival Regionale del Buon Cibo. È stato definito il programma completo, che intreccia enogastronomia, musica, comicità e incontri culturali trasformando il paese in un laboratorio diffuso di esperienze e convivialità. «Appetitosamente è possibile solo grazie allo sforzo corale della nostra comunità – afferma il sindaco Marco Pisanu – ringrazio il Comitato Appetitosamente 2021, la Pro Loco, le associazioni, la cooperativa Villa Silli, i Barracelli, i tanti volontari e le signore che preparano la pasta, insieme a tutti i cittadini che rendono possibile il
festival.

Per un paese di 550 abitanti è straordinario riuscire a organizzare una manifestazione di questa portata. Siddi ha una storia legata al Pastificio Puddu e alla tradizione della pasta, ma
anche un patrimonio culturale e ambientale unico: la Giara, la Tomba di Giganti, i musei, il centro storico. Con collaborazioni internazionali come le Summer School International siamo diventati un laboratorio aperto al mondo. Appetitosamente non parla solo di cibo: è un modo per valorizzare identità e territorio, contrastare lo spopolamento e costruire futuro».

Durante i tre giorni saranno visitabili la mostra mercato dei produttori locali, le zone relax e i principali luoghi di interesse di Siddi: il Museo delle Tradizioni Agroalimentari, il Museo Ornitologico, il Parco archeologico Sa Fogaia, le chiese di San Michele e della Visitazione, la Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu. Appetitosamente 2025 è organizzato dal Comune di Siddi, dal Comitato Appetitosamente 2021, dalla Cooperativa Villa Silli e dalla Pro Loco, con la collaborazione della comunità, della Compagnia Barracellare, delle associazioni locali e non (Generazioni Solidali
APS, Associazione Biodiversità Gonnese), della Parrocchia, del museo Casa Steri e di Laore Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:32
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
Appuntamento domenica 21 settembre sulla terrazza panoramica dell’Hotel La Margherita per una festa di fine estate con brindisi e dj set davanti al tramonto sulla costa di Alghero
9/9Ritorna il Cavidani Alguerès
3/9Costa Rei Wine Festival
26/8Borutta: più di 2mila presenze alla Festa del Gelato
22/8Stintino Wine Festival con 9 cantine in festa
21/8Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter
11/8«Festa dell´Olio, un´idea che guarda lontano»
6/8Dazi e Pecorino Romano: Piana vs Maoddi
6/8A Usini la prima Comunità dell’Olio della Sardegna
6/8A Maristella il 10 agosto la 1° Festa dell’Olio Evo
31/74 siti tra Alghero e Bosa nella Wine App
« indietro archivio enogastronomia »
18 settembre
«Circonvallazione, prossima la prima apertura»
18 settembre
Cacciotto esplode: Governo scandaloso sul rally
18 settembre
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)