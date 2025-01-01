S.A. 20:43 Appetitosamente: Siddi capitale del buon cibo Dal 19 al 21 settembre la Marmilla accoglie la 18ª edizione: programma definito in ogni dettaglio, tre giorni di cultura, sapori e spettacoli



SIDDI - Il conto alla rovescia è iniziato: questo weekend Siddi diventa capitale del buon cibo e della cultura. Dal 19 al 21 settembre il borgo della Marmilla ospita la diciottesima edizione di Appetitosamente, il Festival Regionale del Buon Cibo. È stato definito il programma completo, che intreccia enogastronomia, musica, comicità e incontri culturali trasformando il paese in un laboratorio diffuso di esperienze e convivialità. «Appetitosamente è possibile solo grazie allo sforzo corale della nostra comunità – afferma il sindaco Marco Pisanu – ringrazio il Comitato Appetitosamente 2021, la Pro Loco, le associazioni, la cooperativa Villa Silli, i Barracelli, i tanti volontari e le signore che preparano la pasta, insieme a tutti i cittadini che rendono possibile il

festival.



Per un paese di 550 abitanti è straordinario riuscire a organizzare una manifestazione di questa portata. Siddi ha una storia legata al Pastificio Puddu e alla tradizione della pasta, ma

anche un patrimonio culturale e ambientale unico: la Giara, la Tomba di Giganti, i musei, il centro storico. Con collaborazioni internazionali come le Summer School International siamo diventati un laboratorio aperto al mondo. Appetitosamente non parla solo di cibo: è un modo per valorizzare identità e territorio, contrastare lo spopolamento e costruire futuro».



Durante i tre giorni saranno visitabili la mostra mercato dei produttori locali, le zone relax e i principali luoghi di interesse di Siddi: il Museo delle Tradizioni Agroalimentari, il Museo Ornitologico, il Parco archeologico Sa Fogaia, le chiese di San Michele e della Visitazione, la Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu. Appetitosamente 2025 è organizzato dal Comune di Siddi, dal Comitato Appetitosamente 2021, dalla Cooperativa Villa Silli e dalla Pro Loco, con la collaborazione della comunità, della Compagnia Barracellare, delle associazioni locali e non (Generazioni Solidali

APS, Associazione Biodiversità Gonnese), della Parrocchia, del museo Casa Steri e di Laore Sardegna.