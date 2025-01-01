Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteEnogastronomia › Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
S.A. 15:32
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
Appuntamento domenica 21 settembre sulla terrazza panoramica dell’Hotel La Margherita per una festa di fine estate con brindisi e dj set davanti al tramonto sulla costa di Alghero
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party

ALGHERO - La città di Alghero si prepara a salutare l’estate con un appuntamento speciale: Akènta Sunset Party, evento organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma insieme all’Hotel La Margherita, in programma domenica 21 settembre 2025 dalle 17.00 alle 22.00, nella splendida terrazza panoramica dell’hotel nel centro di Alghero. Una festa di fine estate, un’occasione speciale per brindare all’estate che finisce con lo sguardo rivolto al mare, tra dj set, calici di bollicine e la magia di un tramonto unico su Capo Caccia.

L’evento si svolgerà su due livelli: la veranda interna, accogliente e luminosa, e la terrazza rooftop, punto panoramico sopraelevato che domina la città vecchia di Alghero, le torri e la costa con una visuale che si spinge sino all’iconico promontorio di Capo Caccia. Uno degli scorci più suggestivi della città, per una serata pronta a regalare tramonti infuocati e scenari mozzafiato. A rendere il tutto ancora più speciale sarà Akènta, lo spumante simbolo delle “bollicine di Sardegna” prodotto dalla Cantina Santa Maria La Palma, proposto nella versione Akènta White Special Edition - un’edizione speciale con bottiglia tutta bianca, prodotta in edizione limitata - e Akènta Rosé, spumante rosato a base di uve Cagnulari.

Insieme alle bollicine spazio anche ad Akènta Cuvée, vino fermo che sta conquistando sempre più appassionati. Durante la serata sarà disponibile anche una selezione di taglieri con aperitivi, pronti per accompagnare l’evento. Akènta Sunset Party nasce per festeggiare l’estate fino in fondo e celebrare lo spettacolo dei tramonti di Alghero, da vedere da un punto panoramico speciale: la terrazza dell’Hotel La Margherita, storico albergo di Alghero, gestito dal 1950 sino a oggi dalla famiglia Masia. Lo spazio panoramico, recentemente inaugurato, nel giro di pochi mesi è diventato un punto di riferimento per aperitivi ed eventi ad Alghero grazie alla sua unicità.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/9Ritorna il Cavidani Alguerès
3/9Costa Rei Wine Festival
26/8Borutta: più di 2mila presenze alla Festa del Gelato
22/8Stintino Wine Festival con 9 cantine in festa
21/8Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter
11/8«Festa dell´Olio, un´idea che guarda lontano»
6/8Dazi e Pecorino Romano: Piana vs Maoddi
6/8A Usini la prima Comunità dell’Olio della Sardegna
6/8A Maristella il 10 agosto la 1° Festa dell’Olio Evo
31/74 siti tra Alghero e Bosa nella Wine App
« indietro archivio enogastronomia »
18 settembre
«Circonvallazione, prossima la prima apertura»
18 settembre
«Mondiale Rally simbolo della Sardegna»
18 settembre
Baia delle Ninfe: 20 anni di storia e auto d'epoca



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)