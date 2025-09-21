Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCalcio › Basta bavagli alle società sportive
Cor 7:26
Basta bavagli alle società sportive
Fadda Massimiliano (Prima Alghero), Cocco Alessandro (Fratelli d’Italia), Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UdC) e Michele Pais (Lega) criticano l´amministrazione comunale sulla gestione degli impianti e i rapporti con le società sportive
Basta <i>bavagli</i> alle società sportive

ALGHERO - «Le ultime parole arrivate dal mondo dello sport locale non sono un fulmine a ciel sereno: sono il campanello di allarme di un problema che genitori e ragazzi denunciano da settimane. Con i lavori di manutenzione di alcuni impianti, oggi Alghero ha carenza di campi, e così disponibili non bastano a rispondere alla domanda di giovani che vogliono fare sport. Non possiamo far finta di nulla: le famiglie affrontano disagi e i ragazzi si allenano in condizioni precarie, col rischio di non poter partecipare ai campionati.

«Non è con risposte piccate che l'amministrazione può affrontare il problema. Serve una programmazione seria e con il coraggio di ascoltare le società che da tengono in piedi lo sport ad Alghero». Così Fadda Massimiliano (Prima Alghero), Cocco Alessandro (Fratelli d’Italia), Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UdC) e Michele Pais (Lega) dopo le risposte piccate degli esponenti della maggioranza alle lamentele di Andrea Alessandrini, ultimo in ordine di tempo a sollecitare l'amministrazione comunale sulla delicata situazione degli impigeti sportivi cittadini.

Se davvero l’amministrazione vuole mettere lo sport al centro, lo dimostri con i fatti. E il primo fatto dovrebbe essere la convocazione immediata delle Commissioni Sport e Impianti Sportivi (IV e III), che da mesi non si riuniscono più dopo tante promesse di dialogo. Provare a mettere a tacere le voci critiche è un brutto segnale: i giovani hanno bisogno di spazi e strutture, non di proclami. Ogni giorno perso è un’occasione in meno per costruire una città che dia valore allo sport.» chiudono gli esponenti politici algheresi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/9/2025
Bacchettate ad Alessandrini. «Comportati da cittadino onorario»
Il presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi non le manda a dire. Christian Mulas: amarezza per le dichiarazioni del presidente della Fc Alghero
21/9/2025
Fc Alghero ancora senza campo. Alessandrini sprona Porta Terra
Ci meritiamo tutto questo dalla nostra città: Questa la domanda che il patron della Fc Alghero, Andrea Alessandrini, si domanda. «I nostri colori giallorossi meritano di sventolare ad Alghero»
19/9Domenica l´Alghero attende il Coghinas
15/9Partenza col botto per l´Alghero
12/9Alghero debutta in campionato contro il Bosa
8/9Coppa Italia: Alghero stacca il pass per gli ottavi
4/9Coppa Italia: Alghero in casa del Perfugas
3/9Mariotti: tre allenamenti settimanali tra Alghero e Fc
2/9Il Mariotti se lo aggiudica l´Alghero calcio
2/9L’Alghero vince e convince all´esordio
28/8Alghero calcio: debutto casalingo in Coppa Italia
25/8Presentazione ufficiale: Ecco la nuova Alghero
« indietro archivio calcio »
23 settembre
Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati
23 settembre
Olbia: sequestro di tartarughe e pietre
23 settembre
«Senza rally durissimo colpo alla Sardegna»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)