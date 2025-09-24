Alguer.it
Cor 12:48
Ascot potenziati a Valledoria e Sorso
Dal primo ottobre, nei comuni di Valledoria e Sorso, sarà potenziata l’attività dell’Ambulatorio straordinario di comunità territoriali.
<i>Ascot</I> potenziati a Valledoria e Sorso

SORSO – La Asl di Sassari comunica alla popolazione che dal primo ottobre, nei comuni di Valledoria e Sorso, sarà potenziata l’attività dell’Ambulatorio straordinario di comunità territoriali. In seguito al pensionamento di due medici di medicina generale operanti nei due comuni, il potenziamento degli Ascot si e’ reso necessario per garantire la continuità assistenziale della popolazione sprovvista di medico di medicina generale.

Nell’ambito 1.3 del Distretto di Sassari, nel comune di Valledoria, in seguito al pensionamento della dottoressa Pinna Maria Ersilia, dal primo ottobre l’Ascot verrà potenziata con ulteriori tre turni settimanali. Nell’ambulatorio di via Caprera, n. 40, (presso ambulatorio Guardia medica), dal prossimo mercoledì l’orario di attività dell’Ascot sarà il seguente: Lunedì, dalle ore 14.00 alle 19.00; Martedì, dalle ore 09.30 alle 13.30; Mercoledì, dalle ore14.00 alle 19.00; Giovedì, dalle ore 09.30 alle 13.30; Venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.30.
26 settembre
Discarica abusiva nell’ex comunità: denunce
26 settembre
Castells, cultura e musica
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto



