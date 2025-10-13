S.A. 8:36 Coppa Italia: Alghero travolge il Bosa Poker nel primo tempo e dominio totale dei giallorossi. A segno Marras, Carboni, Fadda, Olaizola e Barboza



ALGHERO - L’Alghero compie un passo importante verso i quarti di finale di Coppa Italia Promozione, travolgendo il Bosa con un netto 6-0 nella gara d’andata disputata al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Un’altra prestazione autorevole e di grande qualità per i ragazzi di mister Giorico, padroni del campo dal primo all’ultimo minuto. Il match si sblocca con il gol di Marras, bravo a sfruttare una spizzata di Virdis su rimessa laterale e a battere il portiere ospite da pochi passi. Il raddoppio arriva poco dopo: angolo di Mereu e tocco vincente sotto misura di Marco Carboni per il 2-0. Al 24’ l’Alghero perde Manunta per infortunio (al suo posto entra Fadda), ma la squadra non rallenta. Proprio Fadda, al 35’, è il più lesto ad avventarsi su una palla vagante dopo un calcio piazzato e infila il 3-0.



Prima dell’intervallo, al 47’, Olaizola conquista e trasforma un rigore, fissando il parziale sul 4- 0.

Nella ripresa la musica non cambia: al 10’, in contropiede, Carboni imbuca Marras sulla sinistra che con un diagonale preciso sigla la doppietta personale per il 5-0. Nel finale, al 42’, Barboza, appena entrato, incorna di testa su corner di Olaizola e mette il sigillo del definitivo 6-0. Una vittoria netta e convincente per l’Alghero, che ipoteca la qualificazione ma dovrà confermare il vantaggio nella gara di ritorno, in programma mercoledì 29 ottobre a Bosa.