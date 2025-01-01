S.A. 17:12 FC Alghero cerca il riscatto a Porto Torres La FC Alghero sarà impegnata in trasferta contro il Porto Torres per la quarta giornata del girone D di Prima Categoria. Una sfida importante per la formazione giallorossa, chiamata a reagire dopo un inizio di stagione complesso



ALGHERO - Domenica 19 ottobre, calcio di inizio alle ore 16, la FC Alghero sarà impegnata in trasferta contro il Porto Torres per la quarta giornata del girone D di Prima Categoria. Una sfida importante per la formazione giallorossa, chiamata a reagire dopo un inizio di stagione complesso, segnato da tre sconfitte consecutive, tutte maturate di misura. Nonostante il momento non favorevole e le diverse assenze per infortunio — tra cui Puledda, Correddu, Spanu e Federico Serra — in casa FC Alghero si respira comunque fiducia e determinazione. La squadra si prepara a scendere in campo con la volontà di disputare una prova di carattere e di interrompere il trend negativo.



L’allenatore Andrea Peana ha lavorato in settimana su alcuni accorgimenti tattici e guarda con fiducia al match di Porto Torres: «Domenica puntiamo a interrompere questo avvio di stagione non positivo dal punto di vista dei risultati. Sono state tre partite, una diversa dall’altra, giocate tutte discretamente bene. Non ci vogliamo attaccare a nessuna scusa, ma abbiamo la voglia e l’esigenza di conquistare i primi punti per muovere la classifica. Porto Torres è un’ottima squadra, formata da giocatori di categoria. La rispettiamo e sappiamo che sarà una gara intensa. Noi daremo il massimo e scenderemo in campo consapevoli che possiamo dire la nostra».