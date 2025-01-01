Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › FC Alghero cerca il riscatto a Porto Torres
S.A. 17:12
FC Alghero cerca il riscatto a Porto Torres
La FC Alghero sarà impegnata in trasferta contro il Porto Torres per la quarta giornata del girone D di Prima Categoria. Una sfida importante per la formazione giallorossa, chiamata a reagire dopo un inizio di stagione complesso
FC Alghero cerca il riscatto a Porto Torres

ALGHERO - Domenica 19 ottobre, calcio di inizio alle ore 16, la FC Alghero sarà impegnata in trasferta contro il Porto Torres per la quarta giornata del girone D di Prima Categoria. Una sfida importante per la formazione giallorossa, chiamata a reagire dopo un inizio di stagione complesso, segnato da tre sconfitte consecutive, tutte maturate di misura. Nonostante il momento non favorevole e le diverse assenze per infortunio — tra cui Puledda, Correddu, Spanu e Federico Serra — in casa FC Alghero si respira comunque fiducia e determinazione. La squadra si prepara a scendere in campo con la volontà di disputare una prova di carattere e di interrompere il trend negativo.

L’allenatore Andrea Peana ha lavorato in settimana su alcuni accorgimenti tattici e guarda con fiducia al match di Porto Torres: «Domenica puntiamo a interrompere questo avvio di stagione non positivo dal punto di vista dei risultati. Sono state tre partite, una diversa dall’altra, giocate tutte discretamente bene. Non ci vogliamo attaccare a nessuna scusa, ma abbiamo la voglia e l’esigenza di conquistare i primi punti per muovere la classifica. Porto Torres è un’ottima squadra, formata da giocatori di categoria. La rispettiamo e sappiamo che sarà una gara intensa. Noi daremo il massimo e scenderemo in campo consapevoli che possiamo dire la nostra».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:36
Coppa Italia: Alghero travolge il Bosa
Poker nel primo tempo e dominio totale dei giallorossi. A segno Marras, Carboni, Fadda, Olaizola e Barboza
13/10Fc Alghero cade in casa contro il Siligo
13/10L’Alghero espugna il Roccaruja
9/10Fc Alghero in casa contro il Siligo
9/10Alghero va a Stintino a caccia della sesta vittoria
8/10Futsal Fc Alghero, esordio con il botto
6/10Fc Alghero al tappeto, vince Olmedo
6/10Alghero calcio, successo di misura a Galtellì
4/10Olmedo-Fc Alghero: è quasi derby
3/10FC Alghero in casa contro l´Olmedo
2/10La capolista Alghero in trasferta a Galtellì
« indietro archivio calcio »
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
16 ottobre
Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti
16 ottobre
Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)