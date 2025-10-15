Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSanità › Radiologia Alghero: in arrivo risonanza e mammografo
S.A. 10:42
Radiologia Alghero: in arrivo risonanza e mammografo
Nel reparto dell’Ospedale Civile di Alghero in arrivo nuovi macchinari: due TC, una Risonanza Magnetica ad alto campo e un nuovo mammografo. La soddisfazione di Oscar Campus di Uil Fpl che chiede però impegno per inserire risorse umane
Radiologia Alghero: in arrivo risonanza e mammografo

ALGHERO - «Esprimo grande soddisfazione per l’avanzamento dei lavori nella nuova Radiologia dell’Ospedale Civile di Alghero che porteranno a breve alla presenza di due TC, una Risonanza Magnetica ad alto campo e un nuovo mammografo. Un ammodernamento fortemente voluto dal Direttore, Dott. Flavio Nicola Cadeddu che rappresenta un investimento importante per garantire prestazioni più moderne, rapide ed efficaci ai cittadini». A dichiararlo è Oscar Campus, segretario aziendale UIL FPL che chiede però l'impegno sull'inserimento di risorse umane: «la tecnologia da sola non basta: per far funzionare questi strumenti servono professionisti formati e competenti, tecnici di radiologia, medici e infermieri».

«Il personale attualmente in servizio sta coprendo con grande senso di responsabilità due presidi (Civile e Marino), ma è evidente che senza un adeguato potenziamento dell’organico sarà difficile sfruttare appieno le potenzialità delle nuove apparecchiature. L’attivazione completa del nuovo servizio con personale dedicato, permetterebbe inoltre di ridurre concretamente le liste d’attesa, in particolare per pazienti oncologici e fragili, rappresentando la strada giusta per garantire accesso alle cure in tempi certi e dignitosi» prosegue il sindacalista. E conclude: «La UIL FPL chiede che questo importante passo avanti strutturale sia accompagnato da un reale investimento nelle risorse umane. Senza personale non può esserci sanità: i cittadini non hanno bisogno solo di macchinari, ma di una sanità funzionante e accessibile. La tecnologia cura solo se c’è chi la sa usare. La vera innovazione passa dalle persone».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:08
Elisoccorso: addestramenti a Cagliari, Alghero e Olbia
L’attività è effettuata utilizzando le due tipologie di elicottero in servizio: AW 139 con sede Olbia e l’EC 145 T2 con sede ad Alghero e a Cagliari
21:42
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
La Asl di Sassari organizza delle giornate speciali dedicate alla prevenzione femminile, ampliando l’offerta gratuita di mammografie e Pap test
15/10/2025
Aou Sassari aderisce all’Open Weekend Menopausa
Le strutture complesse di Ginecologia e ostetricia e la Breast Unit in campo per l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda. Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura utili sia ad alleviare i disturbi
15/10Venerdì 17 ottobre raccolta sangue ad Alghero
13/10L´ospedale di Alghero deve rinascere
11/10«Sanità e diritto alla salute al centro»
10/10Aou Sassari condannata a risarcire medici e dirigenti
10/10Novità in Pronto Soccorso: lavori entro ottobre
9/10EstateDaDonatore: boom di chiamate
9/10Visite specialistiche gratuite ad Alghero
8/10Depressione, in Sardegna triplicano i pazienti
8/10Ad Alghero una live surgery per la formazione ortopedica
10/10Sabato raccolta sangue ad Alghero
« indietro archivio sanità »
17 ottobre
Fotovoltaico: 35 ettari a Putifigari. «La Sardegna non si svende»
17 ottobre
Il nuovo libro di Giorgio la Spisa ad Alghero
16 ottobre
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)