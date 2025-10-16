Alguer.it
S.A. 12:10
Olmedo attende il Nulvi al Pintore Caddeo
La formazione di Nulvi comanda il girone D, insieme alla Lanteri, a punteggio pieno e si conferma essere squadra di spessore. L’Olmedo invece è reduce dall’importante vittoria con il Porto Torres
OLMEDO - Arriva la prima della classe, domenica 19 ottobre, al Pintore Caddeo di Olmedo. Nella quarta giornata di campionato di prima categoria – Girone D, i biancoverdi ospiteranno in casa il Monte Alma. La formazione di Nulvi comanda il girone D, insieme alla Lanteri, a punteggio pieno e si conferma essere squadra di spessore. L’Olmedo invece è reduce dall’importante vittoria con il Porto Torres, ottenuta con una bella prestazione ed in un campo che risulterà essere difficile per tante squadre.

«Non si fanno progetti a lungo termine in casa olmedese ma si lavora di giornata in giornata, per cercare di ottenere prima possibile quei punti salvezza che rappresenta l’unico, vero, obiettivo stagionale. Domenica affrontiamo sicuramente una delle squadre più forti del campionato, una squadra davvero organizzata e ben costruita, nella quale il lavoro degli ultimi anni da parte del tecnico è sono gli occhi di tutti. Noi, scenderemo in campo come sempre con il massimo rispetto di tutti ma con la consapevolezza che dobbiamo, ogni domenica, cercare di portare a casa qualcosa’’ afferma» l’allenatore Adriano Serra.
