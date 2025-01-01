Alguer.it
Foodex Japan: contributi a fondo perduto
C’è tempo fino al 24 ottobre 2025 per presentare le domande di partecipazione a Foodex Japan 2026, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare che si tiene annualmente in Giappone
Foodex Japan: contributi a fondo perduto

CAGLIARI - L’evento, giunto alla 51ª edizione, si svolgerà a Tokyo dal 10 al 13 marzo 2026 nel centro fieristico Tokyo Big Sight. «La Regione Sardegna e l’assessorato dell’Industria supportano il sistema produttivo locale attraverso un’intensa attività di internazionalizzazione delle imprese sarde, mediante l’organizzazione di una collettiva regionale e la concessione di contributi a fondo perduto per le spese necessarie alla partecipazione», spiega l’assessore dell’Industria Emanuele Cani.

Foodex Japan è un evento di grande richiamo commerciale e la principale iniziativa di diffusione e promozione del settore agroalimentare per l’intera area Asia Pacifico, un appuntamento essenziale sia per le aziende già presenti sul mercato sia per quelle che desiderano entrarvi. Nel 2024, le importazioni agroalimentari giapponesi dall’Italia hanno segnato un aumento significativo del 14% rispetto al 2023. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 24 ottobre.
