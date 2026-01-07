Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroTurismoAeroporto › Sogeaal e Geasar in Confcommercio. Incontro con gli imprenditori
Cor 13:26
Sogeaal e Geasar in Confcommercio
Incontro con gli imprenditori
Nella sede provinciale di Confcommercio a Sassari sarà presente l´amministratore delegato Silvio Pippobello: saranno analizzate le performance degli scali di Olbia e Alghero e le prospettive per la summer 2026
Sogeaal e Geasar in Confcommercio. Incontro con gli imprenditori

ALGHERO - «Verranno analizzati i dati consuntivi 2025 nei due scali del Nord Sardegna e si discuterà delle prospettive di incremento dei passeggeri per il 2026, anche grazie al sostegno che la Confturismo-Confcommercio non fa mancare al sistema aeroportuale, consapevoli che il destino delle nostre imprese risulta inestricabilmente legato al destino del traffico aeroportuale del nostro territorio».

E' in programma per il prossimo 14 di gennaio l’incontro riservato alle imprese turistiche associate alla Confcommercio Nord Sardegna con l'amministratore delegato di Sogeaal e Geasar - le società di gestione degli scali aeroportuali di Alghero e Olbia controllate da F2i - Silvio Pippobello. L'incontro con gli imprenditori turistici del territorio si terrà nella sede provinciale di Confcommercio in Corso Giovanni Pascoli a Sassari.
