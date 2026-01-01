Alguer.it
Cor 12:00
Burrasca, niente navi a Porto Torres
Già da alcuni giorni infatti le rotte sono state spostate su Olbia a causa del forte vento che rende impraticabile il passaggio nelle Bocche di Bonifacio. Il traffico dovrebbe tornare regolare a partire da domenica
Burrasca, niente navi a Porto Torres

PORTO TORRES - Problemi seri ai collegamenti con la terra ferma in Sardegna. Numerose le conseguenze negative dell’ondata di freddo e maltempo che si abbatte in queste ore sulla Sardegna ed è destinata a farsi sentire per tutta la giornata di sabato. Oltre ai voli in arrivo su Alghero dirottati negli aeroporti di Cagliari e Olbia, niente navi a Porto Torres a causa delle critiche condizioni meteo-marine. Moby ha annunciato che fino a oggi le sue navi non avrebbero viaggiato su Porto Torres e i collegamenti sarebbero stati effettuati con l’Isola Bianca (Olbia). Già da alcuni giorni infatti le rotte sono state spostate su Olbia a causa del forte vento che rende impraticabile il passaggio nelle Bocche di Bonifacio. Il traffico dovrebbe tornare regolare a partire da domenica.
