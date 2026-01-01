Cor 15:54 Maltempo, oltre 60 gli interventi Alberi e pali pericolanti, dissesti statici, messa in sicurezza di edifici a causa della caduta di tegole e calcinacci sono gli interventi più frequenti. Coinvolte tutte le squadre da Alghero a La Maddalena



SASSARI - Oltre 60 gli interventi già effettuati da tutte le squadre del Comando di Sassari dei vigili del fuoco a causa del maltempo, dove pioggia e forte vento stanno mettendo a dura prova la macchina del soccorso gìa da questa notte. Alberi e pali pericolanti, dissesti statici, messa in sicurezza di edifici a causa della caduta di tegole e calcinacci sono gli interventi più frequenti. Coinvolte tutte le squadre da Alghero a La Maddalena.