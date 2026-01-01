S.A. 19:15 Fc Alghero cambia allenatore: arriva Movilli Tommaso Movilli ha diretto il suo primo allenamento, avviando la preparazione in vista della prima giornata del girone di ritorno contro il Lanteri Sassari. La squadra occupa attualmente l’ultimo posto della classifica del girone D con 5 punti



ALGHERO - La FC Alghero comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Tommaso Movilli, nuovo allenatore della formazione maschile impegnata nel campionato di Prima Categoria. Movilli subentra ad Andrea Peana, al quale la società rivolge un sincero ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel lavoro svolto fino a oggi. Andrea Peana continuerà a far parte del gruppo squadra in qualità di giocatore, così come Michele Cherchi, che lascia l’incarico di vice allenatore restando a disposizione come calciatore. La scelta della società è maturata con l’obiettivo di dare un segnale forte all’ambiente dopo l’ultima sconfitta, arrivata domenica scorsa contro il Badesi, in un momento particolarmente delicato della stagione.



Nella serata di ieri mister Movilli ha diretto il suo primo allenamento, avviando la preparazione in vista della prima giornata del girone di ritorno, in programma domenica prossima, alle ore 15, allo stadio “Pintore–Caddeo” di Olmedo, dove la FC Alghero affronterà il Lanteri Sassari. La squadra occupa attualmente l’ultimo posto della classifica del girone D con 5 punti, una situazione che richiede unità, determinazione e un immediato cambio di rotta.



Queste le dichiarazioni del nuovo allenatore Tommaso Movilli: «Sono soddisfatto per la fiducia che la FC Alghero ha riposto in me. Sono consapevole delle difficoltà del momento, ma ho accolto questo incarico come un segnale positivo. Ci attende un periodo di intenso lavoro e sacrificio, nel quale sarà fondamentale comprendere le dinamiche del gruppo e valorizzare prima di tutto gli aspetti umani. Con il giusto spirito e la massima disponibilità da parte di tutti, sono convinto che la squadra possa sorprendere nel girone di ritorno». Il presidente Andrea Alessandrini ha commentato così la decisione della società: «Auguriamo buon lavoro a Tommaso Movilli, certi che il suo arrivo possa rappresentare un valore aggiunto e contribuire a rilanciare il percorso sportivo della FC Alghero in questa fase decisiva del campionato».



Nella foto: Tommaso Movilli