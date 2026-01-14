Alguer.it
«La Todde responsabile del caos della Sanità»
S.A. 11:30
«La Todde responsabile del caos della Sanità»
E´ Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, a ripercorrere gli ultimi i due anni della sanità dell’isola e accusa la presidente della Regione di essere la sola responsabile dei disagi e problemi
«La Todde responsabile del caos della Sanità»

CAGLIARI – «La strategia dell’assessore Todde alla Sanità continua a rivelarsi fallimentare su tutta la linea e a pagarne un caro prezzo come sempre sono i cittadini». E' Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, a ripercorrere «i due anni disastrosi in cui verte la sanità dell’isola. La nomina dell’assessore Bartolazzi rivelatasi solo un “tuono” senza alcuna luce, rispedito a Roma con volo di sola andata, i vecchi direttori generali delle dodici aziende sanitarie sostituiti da commissari la cui nomina è stata dichiarata anticostituzionale, ricorsi milionari che graveranno sulle tasche dei cittadini, il direttore Flavio Sensi vince il ricorso e dovrà essere reintegrato alla guida della Asl di Sassari, gli ospedali sardi al collasso».

Per Truzzu «l’unica responsabile del disastro in cui ci troviamo è la Presidente Todde, che incurante delle grida di aiuto continua imperterrita nei suoi atti di prepotenza e incompetenza».
«Nessuna visione di futuro, nessuna consapevolezza del presente, solo l’agonia straziante in cui affonda la Sardegna sotto lo sguardo incurante di un’ assessora “cieca e sorda” al grido di aiuto di tutti i cittadini» tuona Truzzu. «L’instabilità del sistema sanitario crea incertezze per il futuro e sarà quasi impossibile recuperare. Nessuna strategia condivisa, nessun buon senso nelle scelte, nessuna competenza profusa a discapito di tutti» conclude l'esponente di Fratelli d'Italia.
16 gennaio
Da Mattarella onorificenza all´algherese Giulio Marongiu
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
30 milioni persi nella Nurra. «Priorità sistemare le reti idriche»



