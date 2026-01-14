Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSanità › «Medicina Sportiva da febbraio senza medico»
S.A. 9:57
«Medicina Sportiva da febbraio senza medico»
Medicina sportiva ad Alghero verso la chiusura, dal 1° febbraio il medico di riferimento andrà in pensione senza sostituzione, mentre il servizio cardiologico è stato interrotto. Gruppo Forza Italia: avevamo ragione. Ora chi ha ignorato l’allarme si assuma le responsabilità
«Medicina Sportiva da febbraio senza medico»

ALGHERO – «Quanto sta accadendo oggi al Centro di Medicina sportiva dell’Ospedale Marino di Alghero era purtroppo ampiamente prevedibile. Forza Italia lo aveva denunciato con chiarezza già nell’ottobre scorso, con un comunicato pubblico e con una interrogazione urgente in Consiglio comunale, chiedendo l’intervento immediato del Sindaco presso la ASL per scongiurare il collasso del servizio. Nulla è stato fatto» si legge nella nota diffusa dal partito.

Di più: «Oggi il Centro di Medicina sportiva è di fatto non operativo, privo del personale necessario e avviato verso una possibile chiusura: dal 1° febbraio il medico di riferimento andrà in pensione senza sostituzione, mentre il servizio cardiologico è stato interrotto a causa di soluzioni tampone del tutto insufficienti. Esattamente ciò che Forza Italia aveva segnalato mesi fa, parlando di un presidio ridotto a operare con potenzialità fortemente limitate. Parliamo di un servizio che garantiva circa 8.000 prestazioni annue, fondamentale per il rilascio delle idoneità sportive e per la tutela della salute degli atleti, soprattutto dei più giovani. La sua chiusura costringerebbe le famiglie a rivolgersi esclusivamente al privato, con costi stimati in oltre 480.000 euro l’anno, creando disuguaglianze inaccettabili nell’accesso alla pratica sportiva».

«Le associazioni sportive oggi lanciano l’allarme. Noi lo avevamo fatto per tempo.
Chi ha ignorato quell’appello ora deve assumersi la responsabilità politica e amministrativa di questa situazione. Forza Italia ribadisce con forza la richiesta del ripristino immediato della piena operatività del Centro di Medicina sportiva di Alghero, con assegnazione stabile di personale medico e cardiologico. Ma occorre anche un piano strutturato e duraturo che garantisca continuità al servizio. Non si può continuare a intervenire solo quando i servizi sono ormai al collasso. Sulla salute dei giovani e sul diritto allo sport non sono ammessi ritardi né silenzi» concludono gli esponenti azzurri.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/1/2026
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»
Lo denuncia con forza Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che raccoglie il grido di disperazione di centinaia di famiglie: I cittadini sono costretti a rivolgersi prima alla guardia medica e poi al punto Ascot di Fertilia dove si formano code interminabili
9:56
«Stanno smantellando il Marino»
Lo denuncia Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che rilancia anche l’allarme lanciato da una ventina di associazioni sportive del territorio
11:30
«La Todde responsabile del caos della Sanità»
E´ Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, a ripercorrere gli ultimi i due anni della sanità dell’isola e accusa la presidente della Regione di essere la sola responsabile dei disagi e problemi
18:48
Sanità, il Tar boccia le nomine della Regione
Un vero e proprio calvario quello avviato dalla Presidente Todde sulla sanità: nuovo pronunciamento sfavorevole del Tribunale Amministrativo Regionale. Annullata la delibera della giunta Todde che dichiarava decaduto l’ex dg dell’Azienda sassarese, Flavio Sensi
12/1«Endocrinologia a rischio chiusura»
13/1Manutenzione all´ospedale di Olbia: disagi
12/1«Sanità sassarese, la mafia è dentro il sistema»
9/1Malata di Sla, arriva il comunicatore oculare
8/1«Il nuovo ospedale di San Gavino una priorità»
8/1Dermatite bovina, finisce l´emergenza
8/1Aou Sassari, medici pronti alla mobilitazione
8/1«Sulla sanità non intendo arretrare»
8/1Asl Ogliastra, si insedia il neo direttore Fabbo
8/1«Azzerate liste d´attesa, Alghero e Sassari dimenticate»
« indietro archivio sanità »
16 gennaio
Da Mattarella onorificenza all´algherese Giulio Marongiu
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
30 milioni persi nella Nurra. «Priorità sistemare le reti idriche»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)