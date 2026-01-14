S.A. 9:56 «Stanno smantellando il Marino» Lo denuncia Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che rilancia anche l’allarme lanciato da una ventina di associazioni sportive del territorio







Nella foto: Michele Pais ALGHERO - Ad Alghero e in tutto il territorio del sassarese, la sanità pubblica sta vivendo una fase di progressivo smantellamento che colpisce cittadini, famiglie e giovani. Ad Alghero 8000 cittadini, di il 20% della popolazione, senza medico di base. Ma non solo: il reparto di Endocrinologia faticosamente conquistato all’Ospedale Marino a rischio chiusura, fino al Centro di Medicina sportiva ormai di fatto non operativo». Lo denuncia Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che rilancia anche l’allarme lanciato da una ventina di associazioni sportive del territorio e dal gruppo cittadino di Forza Italia [ LEGGI ]. «Il Centro di Medicina sportiva del Marino, che garantiva migliaia di prestazioni sanitarie annue, rischia la chiusura per gravi carenze di personale. Dal 1° febbraio il medico di riferimento andrà in pensione senza sostituti e la recente interruzione del servizio cardiologico rende impossibile la piena operatività», afferma Pais.La conseguenza sarebbe lo spostamento obbligato verso il privato, con un costo stimato di oltre 480 mila euro a carico delle famiglie. «Una situazione inaccettabile che crea disuguaglianze nell’accesso allo sport, soprattutto tra i giovani». Pais collega la crisi della Medicina sportiva a quanto sta avvenendo nel resto del presidio. «All’Ospedale Marino l’Endocrinologia è a rischio ridimensionamento, con un solo medico in comando e nessuna previsione di reparto nell’atto aziendale della ASL. Altro che passaggio senza conseguenze: è un passaggio al buio».«Ai proclami sul cambio di passo – conclude – seguono solo balletti di nomine illegittime e slogan. Il sindaco di Alghero, faccia sentire la sua voce chiamando in causa l'intero territorio della città metropolitana di Sassari, nelle stessa drammatica situazione, con paesi sforniti del tutto di assistenza medica. Si faccia prevalere l'interesse pubblico e la difesa dei cittadini, alla vuota appartenenza politica».Nella foto: Michele Pais