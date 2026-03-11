S.A. 8:19 Il libro di Giuseppe Corongiu ad Alghero Gherras è la sua terza opera nel campo della narrativa in lingua sarda dopo l’uscita di Metropolitania e àteros contos tòpicos, distópicos eutòpicos e S’intelligenzia de Elias. Appuntamento oggi, venerdì 13 marzo alle 18.30, nei locali della Biblioteca catalana



ALGHERO - Venerdì 13 marzo con inizio alle ore 18.30 presso i locali della Biblioteca catalana, via Arduino, n. 46, ci sarà la presentazione del libro in lingua sarda “Gherras” di Giuseppe Corongiu, pubblicato da Janus Editore. L’iniziativa propone l’ultima opera dello scrittore sardo, esponente di spicco del movimento linguistico e identitario della Sardegna, socio del CO.N.FE.MI.L.I., già responsabile delle Politiche linguistiche regionali dal 2004 al 2014.



Ex giornalista, dirigente della Pubblica amministrazione, traduttore ed autore di studi, opere politiche e saggi sulla difesa e promozione delle lingue minoritarie. Ha promosso la valorizzazione ed il recupero delle lingue locali con un occhio alla contemporaneità, alla tecnologia e all’innovazione, privilegiando la questione sarda all’interno del più ampio panorama europeo e mondiale delle nazioni senza Stato e delle lingue native.



Gherras è la sua terza opera nel campo della narrativa in lingua sarda dopo l’uscita di Metropolitania e àteros contos tòpicos, distópicos eutòpicos (2019, Palabanda editore) e S’intelligenzia de Elias (2022 Janus editore). Aprirà i lavori con il saluto degli organizzatori Carlo Sechi direttore dell’Obra cultural e vicepresidente del CO.N.FE.MI.L.I., dialogherà con l’autore il professor Francesc Ballone, membro della sezione filologica dell’Institut d’Estudis Catalans, linguista, direttore e docente dei corsi di algherese del Centre cultural Antoni Nughes de l’Alguer.