L´Alghero in trasferta a Bono

ALGHERO - Domenica 15 marzo, al comunale Dott. “Salvatore Ena”, l’Alghero affronterà l’Atletico Bono. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. La formazione giallorossa arriva all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato al “Pino Cuccureddu” contro il Ghilarza, risultato che ha confermato il buon momento della squadra in campionato. Nel mezzo della settimana, però, l’Alghero ha dovuto salutare la Coppa Italia dopo la sconfitta in semifinale contro il Bonorva, una battuta d’arresto che la squadra cercherà di lasciarsi alle spalle tornando subito concentrata sul campionato. Di fronte ci sarà un Atletico Bono reduce dal successo esterno sul campo del Thiesi. Nonostante la terzultima posizione in classifica, la formazione di casa ha dimostrato di essere squadra combattiva e determinata a conquistare punti preziosi nella lotta per la salvezza.