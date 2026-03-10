Alguer.it
Referendum: Dem e Anpi in campo ad Alghero
Lunedì 16 marzo nella sede di Via Mazzini ad Alghero il quarter generale del partito e l´associazione partigiani presentano le ragioni del "No" al referendum costituzionale promosso dal Governo Meloni
Referendum: <i>Dem</I> e <I>Anpi</I> in campo ad Alghero

ALGHERO - Lunedì 16 marzo, dalle ore 17, nella sala della Fondazione Laconi in via Mazzini ad Alghero, il Partito democratico e l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, promuovono un incontro sul referendum sulla giustizia, per spiegare le ragioni del "No". Introducono e coordinano i lavori Enrico Daga, segretario cittadino Dem di Alghero, e Mimmo Pirisi presidente del partito.

Folta, autorevole e articolata la schiera di invitati, oltre alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, e quella del referente locale Anpi, Tore Scala. Previste le relazioni della costituzionalista sassarese Carla Bassu (nella foto), della magistrata Monia Adami, dell'avvocato Claudio Montalto e di Massimo Pintus, segretario provinciale del Pd di Sassari.

Prima delle conclusioni del senatore Marco Meloni, sono programmati gli interventi di Mario Bruno della direzione regionale del Partito democratico e già sindaco ad Alghero e consigliere regionale, del consigliere comunale Pietro Sartore e degli avvocati Francesco Carboni e Vittorio Delogu.
10/3/2026
