Cor 9:55 Elio e Le Storie Tese, tappa a Cagliari “Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane: tra queste la Fiera della Sardegna alla Musica Arena di Cagliari il 24 luglio



Elio e Le Storie Tese annunciano la partenza del loro “Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane. Nelle varie tappe live la scaletta di ogni concerto sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e Le Storie Tese.



In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata su ogni città, un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert. Elio e Le Storie Tese daranno così modo al pubblico di interagire con loro ancora prima che l’esperienza vera e propria del concerto inizi, contribuendo materialmente alla sua realizzazione. Così facendo, l’esperienza del live inizia già dal momento della scelta dei brani, dilatando il tempo esperienziale e rendendo il pubblico non solo fruitore, ma anche creatore del contenuto stesso.



Il tour farà tappa anche alla Fiera della Sardegna alla Musica Arena di Cagliari il 24 luglio, per una data organizzata da Rock’n’Beer e Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. I biglietti sono già disponibili.