Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSpettacoloConcerti › Elio e Le Storie Tese, tappa a Cagliari
Cor 9:55
Elio e Le Storie Tese, tappa a Cagliari
“Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane: tra queste la Fiera della Sardegna alla Musica Arena di Cagliari il 24 luglio
Elio e Le Storie Tese, tappa a Cagliari

Elio e Le Storie Tese annunciano la partenza del loro “Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane. Nelle varie tappe live la scaletta di ogni concerto sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e Le Storie Tese.

In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata su ogni città, un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert. Elio e Le Storie Tese daranno così modo al pubblico di interagire con loro ancora prima che l’esperienza vera e propria del concerto inizi, contribuendo materialmente alla sua realizzazione. Così facendo, l’esperienza del live inizia già dal momento della scelta dei brani, dilatando il tempo esperienziale e rendendo il pubblico non solo fruitore, ma anche creatore del contenuto stesso.

Il tour farà tappa anche alla Fiera della Sardegna alla Musica Arena di Cagliari il 24 luglio, per una data organizzata da Rock’n’Beer e Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. I biglietti sono già disponibili.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:50
Il Jazz anni ´80 rivive a Insulae Lab
“Una verissima storia del jazz” è un originale “soliloquio musicato”, un viaggio negli anni ottanta del jazz sardo presentato con vero orgoglio da Insulae Lab. Appuntamento a Cagliari il 25 marzo
10/3/2026
Marco Masini in concerto ad Alghero
Marco Masini arriverà in Sardegna per una data del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music in una tappa dell’Alguer Summer Festival il 19 agosto
16:42
Mario Biondi in concerto l´11 agosto a Neoneli
Il festival Dromos aggiunge un´altra tessera al mosaico della sua ventottesima edizione, che come ogni estate si snoderà fra vari centri e località della provincia di Oristano
26/2/2026
Queen, la tribute band ad Alghero
Saranno i mitici Queen i protagonisti della prossima serata al Poco Loco di Alghero. Sul palco dello storico locale di Via Gramsci saliranno i “Queen in Rock – Magic Tribute” per una serata che si preannuncia entusiasmante
10/3Sound and Vision, ultima tappa a Palazzo Siotto
2/3Jazz a Sassari, Lucy inaugura Contrasti
7/3Tornano a Sassari i Concerti di Primavera
7/3Pasquetta con Nomadi, Istentales e Dolcenera
6/3T-Jazz: nuova produzione originale a Cagliari
5/3Dromos Festival ospita Stefano Bollani
4/3L´esordio di Bianca Frau al Teatrì
4/3Al Massimo 25 anni di Stefania Secci Rosa
3/3Al via la XXIII edizione di JazzOp
28/2Fiorella Mannoia alla Forte Arena
« indietro archivio concerti »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
13 marzo
Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)