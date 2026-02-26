Alguer.it
S.A. 11:50
Il Jazz anni ´80 rivive a Insulae Lab
“Una verissima storia del jazz” è un originale “soliloquio musicato”, un viaggio negli anni ottanta del jazz sardo presentato con vero orgoglio da Insulae Lab. Appuntamento a Cagliari il 25 marzo
Il Jazz anni ´80 rivive a <i>Insulae Lab</I>

CAGLIARI - Atteso ed inatteso, come le sorprese, quelle più belle. Ancor più belle perché generate all’improvviso dall’incontrarsi e connettersi di volontà e creatività, elementi chiave per dare forma ad un'idea vincente. E, si, anche bella. Molto bella. “Una verissima storia del jazz” di Pier Francesco Loche (batteria, soliloquio) - da un'idea del direttore artistico di Insulae Lab Paolo Fresu e dello stesso Loche - accompagnato sul palco da Gianluca Tozzi (chitarra), Paolo Assiero Brà (contrabbasso) e alcuni special guest a sorpresa chiamati a impreziosire una perla già di rara bellezza.

“Una verissima storia del jazz” è un originale “soliloquio musicato”, un viaggio negli anni ottanta del jazz sardo presentato con vero orgoglio da Insulae Lab, esperienza inedita e affascinante che debutterà in prima assoluta al Teatro Carmen Melis di Cagliari il prossimo 25 marzo 2026 alle ore 21, nel giorno in cui il quinto anno del progetto si racconterà al suo pubblico, all’Isola ed al Mediterraneo tutto.

“Una verissima storia del jazz” è un’occasione unica per rivivere nottate di prove intense, incontri memorabili, risate contagiose e amicizie che hanno resistito allo scorrere impetuoso e incessante del tempo. Il tutto collegato da un massimo, comune denominatore, la passione sfrenata per la musica che ancora oggi risuona forte in sala prove. E risuonerà forte nel meraviglioso spazio del Carmen Melis. Sul filo della memoria e con l’atteggiamento di un sedicente rigoroso ricercatore, un batterista, osservatore partecipante all’interno della comunità dei jazzisti nella Sardegna degli anni ‘80, ne ricostruisce la vicenda con una sorta di “soliloquio musicato”. Attraverso improvvisazioni verbali e strumentali, tra il fluire dei ricordi, musica jazz e voci dei protagonisti, affiorano vite che intrecciano sogni e passioni, sfide e amicizie.

Nella foto: Paolo Assiero Brà
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
13 marzo
Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi



