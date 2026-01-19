Cor 13:00 Venerdì la nona Conferenza Regionale dello Sport Appuntamento nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari, si svolgerà la nona Conferenza Regionale dello Sport, intitolata L’Isola dello Sport



CAGLIARI - Venerdì 23 gennaio, (ore 15.30), nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari, si svolgerà la nona Conferenza Regionale dello Sport, intitolata L’Isola dello Sport. La giornata si concentrerà sui temi chiave dello sport regionale, quali l'importanza dello sport per la salute, il benessere e la coesione sociale. Organizzata dall’Assessorato regionale dello Sport, la conferenza è prevista dalla legge regionale 17/99 per lo sviluppo dello sport in Sardegna e ha come obiettivo la verifica del Piano triennale degli interventi e l'elaborazione di proposte e indicazioni per la predisposizione del nuovo piano. A questo scopo saranno coinvolti il Coni e il Comitato Paralimpico regionali, le federazioni sportive, gli enti di promozione, le Università, la Direzione scolastica regionale, l'Unione stampa sportiva, oltre che tanti rappresentanti del mondo sportivo, economico e culturale sardo. Oltre alla assessora regionale della Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Ilaria Portas, saranno presenti il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, i referenti delle federazioni sportive e numerosi sindaci sardi.