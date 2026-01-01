Alguer.it
S.A. 12:26
Fine settimana europeo per il Tennistavolo Sassari
La A1 maschile giocherà per la Europe Trophy a Olot, in Catalogna, che ospita il gruppo B. La A2 femminile è stata inserita nel concentramento di Olot per la Europe Trophy
Fine settimana europeo per il Tennistavolo Sassari

SASSARI - Fine settimana europeo per le squadre del Tennistavolo Sassari. La A1 maschile giocherà per la Europe Trophy a Olot, in Catalogna, che ospita il gruppo B. La formazione sassarese è in un girone a cinque squadre. Il via venerdì alle 10 col derby contro la Quattro Mori Cagliari. Sabato altro derby, ma col Muravera, sempre alle 10, e alle 17 match contro il Logis Auderghem (Belgio) e infine domenica alle 10 sfida ai padroni di casa dell'Olot. Pure la A2 femminile è stata inserita nel concentramento di Olot per la Europe Trophy. Il gruppo A comincia venerdì alle 10 col derby contro il Muravera, poi alle 17 l'avversaria sarà il Cdtm Hujase Jaen (Spagna). Doppia gara anche sabato: alle 10 contro il Meerdaal Leuven (Belgio) e alle 17 contro il Norbell.

In campo pure le squadre dei rispettivi campionati paralimpici. Nella A2 maschile gruppo 1-5 (atleti in carrozzina) concentramento a Galatina, in Puglia. Domenica alle 9.30 la stracittadina fra Tennistavolo Sassari B e Libertas Ping Pong Monterosello: inizio alle 9.30. Alle 11.30 il Tennistavolo Sassari A se la vedrà contro Utopia Sport, mentre sugli altri tavoli, alla stessa ora, sono previsti gli incontri fra Monopoli e Monterosello e Sport Club Etna e Tennistavolo Sassari B. Gli atleti del gruppo 6-10 voleranno invece a Saronno. Domenica alle 9.30 derby contro il Santa Tecla Nulvi e alle 11.30 la sfida ai padroni di casa del Saronno.

Infine le squadre del gruppo 11 disputeranno il concentramento a Catania e questa “dispersione geografica” dà un'idea di quale impegno anche economico sia per la società sassarese avere tante formazioni nelle massime serie nazionali. Domenica alle 9.30 la Monterosello gioca il derby contro la Muraverese, alle 11.30 il Tennistavolo Sassari affronta il Club Etna mentre la Monterosello se la vede con il Ravanusa. Alle 13.30 altre gare per le due squadre sassaresi: la Monterosello affronta il Catania e il Tennistavolo Sassari ha come avversaria il Rodolico Mazara.
