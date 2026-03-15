Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresAmbienteAmbiente › Stintino conquista la seconda tartaruga
Cor 13:13
Stintino conquista la seconda tartaruga
Nella prestigiosa cornice della cerimonia nazionale tenutasi sabato scorso a Roma, il Comune ha scalato la classifica nazionale conquistando la seconda tartaruga Plastic Free 2026. Stintino entra così nell’élite dei comuni sardi più virtuosi
Stintino conquista la seconda tartaruga

STINTINO - Stintino si conferma protagonista assoluta della rivoluzione green in Sardegna. Nella prestigiosa cornice della cerimonia nazionale tenutasi sabato scorso a Roma, il nostro Comune ha scalato la classifica nazionale conquistando la seconda tartaruga Plastic Free 2026. Stintino entra così nell’élite dei comuni sardi più virtuosi, figurando con orgoglio accanto a realtà come Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Oristano, San Teodoro e Teulada.

Una sinergia vincente: Istituzioni e Territorio. Questo traguardo straordinario, celebrato sabato nella Capitale, è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile. Un plauso speciale va all'Assessore all’Ambiente, Enrico Scano, la cui dedizione e visione politica hanno permesso di strutturare politiche ambientali lungimiranti, portando l'amministrazione guidata dalla Sindaca Rita Limbania Vallebella a questo storico raddoppio. Fondamentale, sul piano operativo, il ruolo di Maria Luisa Vallebella, referente Plastic Free: la sua energia inesauribile nel coordinare i volontari e nel fare da ponte tra cittadinanza e istituzioni è stata il vero motore del cambiamento che ha permesso di superare gli standard del primo riconoscimento ottenuto nel 2024.

A ritirare il premio a Roma, a testimonianza della compattezza della squadra di governo, era presente l’Assessora Mara Sanna (Agricoltura e Verde Pubblico), che ha portato sul palco nazionale l'orgoglio di tutta la comunità stintinese. L'Amministrazione vuole ringraziare ogni singolo cittadino: il successo di Roma è la vittoria di chi ama Stintino. Un contributo decisivo è arrivato dal Form di Segnalazione Ambientale, lo strumento digitale messo a disposizione già dalla scorsa estate attraverso i canali social ufficiali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:05
Calich, il gemello digitale per la laguna di Alghero
Un geoportale con dati in tempo reale e scenari predittivi per salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi marini e costieri: il sistema CaDiT è alimentato da un modello cloud 3D dinamico aggiornato ogni 15 minuti, con un flusso costante di informazioni provenienti da fonti eterogenee
15/3/2026
Otto comuni sardi premiati Plastic Free
Tra questi spicca Aglientu, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali
9/3Òmnium: incontro sulla Grotta Verde
7/3Valledoria, rinasce l’Imbarcadero
5/3Bando fotovoltaico: 70 milioni per finanziare istanze
5/3Tavolo verde per il ciclone Harry: conta dei danni
2/3«Parco, finanziamento strategico per ambiente»
25/2Le prime palme sulla Bousquet
25/2Verso nuova norma per il Parco
24/2Consorzi bonifica, Zirattu confermato presidente
21/2«Alghero, palme pagate e abbandonate»
21/2Il grido del Comitato San Paolo. «Servono ora riscontri concreti»
« indietro archivio ambiente »
17 marzo
Spari e minacce, paura ad Alghero
17 marzo
Buio e pericolo: disagi ad Alghero
16 marzo
Alghero: Resti umani nel casolare



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)