Cor 13:13 Stintino conquista la seconda tartaruga Nella prestigiosa cornice della cerimonia nazionale tenutasi sabato scorso a Roma, il Comune ha scalato la classifica nazionale conquistando la seconda tartaruga Plastic Free 2026. Stintino entra così nell’élite dei comuni sardi più virtuosi



STINTINO - Stintino si conferma protagonista assoluta della rivoluzione green in Sardegna. Nella prestigiosa cornice della cerimonia nazionale tenutasi sabato scorso a Roma, il nostro Comune ha scalato la classifica nazionale conquistando la seconda tartaruga Plastic Free 2026. Stintino entra così nell’élite dei comuni sardi più virtuosi, figurando con orgoglio accanto a realtà come Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Oristano, San Teodoro e Teulada.



Una sinergia vincente: Istituzioni e Territorio. Questo traguardo straordinario, celebrato sabato nella Capitale, è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile. Un plauso speciale va all'Assessore all’Ambiente, Enrico Scano, la cui dedizione e visione politica hanno permesso di strutturare politiche ambientali lungimiranti, portando l'amministrazione guidata dalla Sindaca Rita Limbania Vallebella a questo storico raddoppio. Fondamentale, sul piano operativo, il ruolo di Maria Luisa Vallebella, referente Plastic Free: la sua energia inesauribile nel coordinare i volontari e nel fare da ponte tra cittadinanza e istituzioni è stata il vero motore del cambiamento che ha permesso di superare gli standard del primo riconoscimento ottenuto nel 2024.



A ritirare il premio a Roma, a testimonianza della compattezza della squadra di governo, era presente l’Assessora Mara Sanna (Agricoltura e Verde Pubblico), che ha portato sul palco nazionale l'orgoglio di tutta la comunità stintinese. L'Amministrazione vuole ringraziare ogni singolo cittadino: il successo di Roma è la vittoria di chi ama Stintino. Un contributo decisivo è arrivato dal Form di Segnalazione Ambientale, lo strumento digitale messo a disposizione già dalla scorsa estate attraverso i canali social ufficiali.