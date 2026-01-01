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Cor 9:31
S´imbarca con 160mila euro: sequestro
L´intervento del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento Locale dell’Aeroporto di Cagliari – insieme al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di finanza
S´imbarca con 160mila euro: sequestro

CAGLIARI – Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti sui flussi di viaggiatori in arrivo e in partenza da Paesi extra‑UE, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento Locale dell’Aeroporto di Cagliari – insieme al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di finanza, ha proceduto al sequestro di 160.150 euro in denaro contante. Il sequestro si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto ai traffici illeciti che ADM e Guardia di finanza stanno intensificando negli ultimi mesi.

Il controllo è scattato quando un viaggiatore, in partenza per Barcellona, è stato sottoposto a una verifica ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione). Alla domanda dei funzionari sulla presenza di valuta da dichiarare, il passeggero ha riferito di trasportare circa 300 euro sulla persona e circa 1.000 euro nel bagaglio registrato. Il successivo controllo del bagaglio da stiva, già imbarcato, ha portato al rinvenimento di 8 pacchetti sottovuoto sigillati contenenti esclusivamente banconote da 50 euro, per un totale di 160.150 euro.

Dalle verifiche nelle banche dati in uso al Corpo della Guardia di finanza, il soggetto è risultato privo di redditi dichiarati, gravato da precedenti specifici e incapace di fornire giustificazione circa la provenienza del denaro e il suo utilizzo. Alla luce degli elementi raccolti e ritenendo che il denaro potesse costituire provento di attività illecite o essere destinato alla commissione di ulteriori reati, i funzionari ADM e i militari della Guardia di finanza hanno proceduto al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p. L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione operativa tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di finanza nel contrasto ai traffici illeciti e nel presidio della legalità all’interno degli scali aeroportuali.
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