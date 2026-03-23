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S.A. 20:30
Otto mesi di concerti con Jazz Club Network
Jazz Club Network circuiterà tra il nord e il sud della Sardegna, con un cartellone di musicisti le cui cifre stilistiche sono tra le più originali della storia del jazz moderno e contemporaneo. Il programma
Otto mesi di concerti con Jazz Club Network

SASSARI - Esplorazioni sonore, alchimie creative, collaborazioni esplosive: la nona edizione di Jazz Club Network, prestigioso circuito di concerti organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino, alza il sipario il 23 aprile con undici band dal sound internazionale. Fino all’11 dicembre, il Jazzino Music Club di Cagliari, Il Vecchio Mulino di Sassari e il Teatro Massimo di Cagliari sono pronti ad accendere i riflettori su un cartellone che brilla per vitalità creativa: dalle nuove pubblicazioni di Jasper Høiby, Alex Hitchcock e Lorenzo Tucci, all’intensità interpretativa di Liane Carroll - voce tra le più premiate e autorevoli del jazz britannico - fino al talento della stella nascente Sultan Stevenson, vincitore del Parliamentary Jazz Award. Un viaggio sonoro che abbatte le distanze, offrendo un programma di alto profilo che rende omaggio alla grande tradizione jazzistica con le più fresche e audaci esplorazioni contemporanee. Le tre rinomate location, da sempre sinonimo di grande musica live in Sardegna, riproporranno le raffinate atmosfere dei jazz club newyorchesi per un’esperienza di qualità che non mancherà di entusiasmare i tanti appassionati grazie a undici formazioni capaci di sollecitare i gusti di pubblici differenti.

Per ben otto mesi, Jazz Club Network circuiterà tra il nord e il sud della Sardegna, con un cartellone di musicisti le cui cifre stilistiche sono tra le più originali della storia del jazz moderno e contemporaneo. Fedele alle raffinate ambientazioni dei più grandi jazz club del mondo, anche quest’anno al Jazzino di Cagliari e al Vecchio Mulino di Sassari sarà possibile ascoltare musica dal vivo e, al contempo, degustare le offerte di menù alla carta. Un appuntamento di prestigio che conferma la Sardegna come palcoscenico fondamentale per il jazz europeo e la sua inarrestabile evoluzione. La nona edizione del cartellone è sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sarda, dal Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

A inaugurare la nona edizione della rassegna, giovedì 23 aprile, ore 21.45, al Jazzino di Cagliari (con replica venerdì 24 aprile, ore 20.30, al Vecchio Mulino di Sassari) sarà l’“Omaggio a Chet Baker” eseguito dal trio composto da Bebo Ferra alla chitarra; Salvatore Maiore al contrabbasso e Luca Aquino alla tromba. Mercoledì 29 aprile al Vecchio Mulino, ore 20.30 (con replica giovedì 30 aprile, al Teatro Massimo di Cagliari, ore 21), il duo composto da Antonello Salis alla fisarmonica/piano e Simone Zanchini alla fisarmonica/live elettronics porta in scena “Liberi” un flusso energetico incessante, dove lo scambio continuo di ruoli e la sperimentazione timbrica dei loro strumenti genera un’alchimia creativa fuori dal comune. Sabato 2 maggio, al Vecchio Mulino (ore 20.30), “Bent’e Mari” un progetto originale firmato Medinsard, con Roberto Taufic alla chitarra; Elena Ledda: voce; Matteo Leone: chitarra; Marzouk Mejri: percussioni. Un'esperienza sonora che attraversa mari, culture e secoli.

Sabato 9 maggio, al Jazzino (ore 21.45) con replica il 10 maggio a Il Vecchio Mulino, (ore 19) “Omaggio a Billy Holiday” firmato dal quartetto di Ada Montellanico con Enrico Zanisi al piano; Jacopo Ferrazza al contrabbasso: Valerio Vantaggio alla batteria. Giovedì 14 maggio, al Teatro Massimo (ore 21), con replica venerdì 15 maggio a Il Vecchio Mulino (ore 20.30), in occasione del decennale della scomparsa di Ornette Coleman, due tra i più illustri musicisti del panorama jazzistico italiano, Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso si uniscono per rendere omaggio a una delle figure più rivoluzionarie della storia della musica con “Ornettology”. Un viaggio sonoro nello spirito del celebre sassofonista statunitense assieme a Fabrizio Bosso alla tromba; Rosario Giuliani: sax alto; Giulio Scianatico: contrabbasso; Sasha Mashin: batteria.

La sesta tappa del circuito, venerdì 2 ottobre al Jazzino (ore 21.45) e sabato 3 a Il Vecchio Mulino (ore 20.30) vede protagonisti il Sultan Stevenson Trio, ovvero Sultan Stevenson al piano; Jacob Gryn al contrabbasso; Will Cleasby alla batteria. Rapidamente affermatosi come uno dei talenti più promettenti e interessanti del jazz londinese contemporaneo, il pianismo di Stevenson si riflette in uno stile raffinato che fonde le dinamiche del jazz moderno con radici gospel e un lirismo ricercato. Giovedì 22 ottobre al Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30) e venerdì 23 ottobre al Jazzino di Cagliari (ore 21.45)spazio al trio spettacolare di Liane Carroll. Da oltre quattro decenni, pilastro fondamentale della scena jazz e soul del Regno Unito, il talento poliedrico di Liane Carroll è acclamato in tutti i teatri del mondo. Venerdì 13 novembre a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30) con replica sabato 14 novembre al Jazzino (ore 21.45) riflettori accesi sul contrabbassista danese Jasper Høiby accompagnato da Xavi Torres al piano e Naíma Acuña alla batteria. La sua tecnica impeccabile unita a una spiccata integrità emotiva ne fanno un protagonista assoluta della scena europea.

A dieci anni di distanza, la reunion degli Aquarium, voce vitale del jazz britannico moderno, è in programma venerdì 27 novembre a Il Vecchio Mulino (ore 20.30) con replica sabato 28 novembre al Jazzino (ore 21.45). Il quartetto guidato dal pluripremiato pianista e compositore Sam Leak, schiera musicisti di eccezionale talento: James Allsopp: sax tenore; Calum Gourlay; contrabbasso; Joshua Blackmore: batteria. Protagonista della penultima data della rassegna, venerdì 4 dicembre al Jazzino (ore 20.30) e sabato 5 dicembre a Il Vecchio Mulino (ore 21.45) sarà Alex Hitchcock Quartet. Sassofonista e compositore londinese, Hitchcock concepisce la musica come un autentico strumento di resistenza, capace di fondere la tradizione afroamericana con un linguaggio sonoro d'avanguardia audace e innovativo. Con lui sul palco Lex Korten al piano; Harish Raghavan: contrabbasso; Jongkuk Kim: batteria. Giovedì 10 dicembre al Vecchio Mulino e venerdì 11 dicembre al Jazzino (ore 21.45) ultima data della rassegna con un live davvero imperdibile capitanato dal batterista Lorenzo Tucci. Noto al grande pubblico come fondatore degli High Five Quintet, la formazione che ha segnato il jazz italiano degli anni Duemila, Tucci è capace di un virtuosismo tecnico e di una sensibilità melodica rara, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Touch”. Sull’Isola approda assieme a Claudio Filippini al piano e Jacopo Ferrazza al contrabbasso con “Touch Trio”, un progetto basato su nuove composizioni originali capace di un jazz moderno e vivace.
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