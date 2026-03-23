S.A. 10:40 Ad Alghero concerto letterario per Grazia Deledda La scrittrice Neria De Giovanni interpreterà i monologhi da lei scritti in cui si presenteranno al pubblico cinque protagoniste deleddiane e sarà accompagnata dalla musicista Elisa Ceravola



ALGHERO - Un concerto letterario per far conoscere meglio Grazia Deledda nel centenario del suo Premio Nobel e a novant’anni dalla sua scomparsa. È questo il fine che l’Associazione Salpare si è proposta nell’organizzare il Concerto letterario “Grazia Deledda - Donne da Nobel”, con testi e voce di Neria De Giovanni e musiche al flauto traverso della maestra Elisa Ceravola. La prima nazionale sarà mercoledì 1 aprile, nella settimana che precede la Pasqua, dalla ore 17,30 nella Sala Convegni de Lo Quarter ad Alghero, col patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.



Neria De Giovanni interpreterà i monologhi da lei scritti in cui si presenteranno al pubblico cinque protagoniste deleddiane: Annesa dal romanzo “L’edera”, Marianna Sirca dal romanzo omonimo, Olì da “Cenere”, Maria Maddalena da “La madre” e infine Cosima, dal romanzo omonimo, autobiografia postuma di Grazia Deledda. Ogni monologo sarà accompagnato da immagini a video che illustrano i luoghi dove è ambientato il romanzo. Il flauto della maestra Elisa Ceravola seguirà ogni lettura con brani tratti dalla tradizione sarda e dall’ambito internazionale. Il concerto che aprirà la sua programmazione ad Alghero sarà poi ospitato in diverse località della Sardegna e del Continente con un calendario che verrà noto a breve.