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S.A. 17:49
Fc lotta per la salvezza contro il Ploaghe
La squadra guidata da mister Tommaso Movilli arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive, risultati che hanno ridato fiducia all’ambiente e rilanciato le ambizioni in chiave salvezza
Fc lotta per la salvezza contro il Ploaghe

ALGHERO - La FC Alghero si prepara a tornare in campo per la 25ª giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. I giallorossi saranno impegnati domenica pomeriggio al campo “Pintore - Caddeo” di Olmedo, con calcio d’inizio fissato alle ore 16, contro il Ploaghe. La squadra guidata da mister Tommaso Movilli arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive, risultati che hanno ridato fiducia all’ambiente e rilanciato le ambizioni in chiave salvezza.

L’obiettivo è chiaro: conquistare altri tre punti fondamentali per provare a uscire dalle sabbie mobili della classifica. Non mancano però alcune incognite legate alla formazione. In casa FC Alghero si registrano infatti diversi acciacchi fisici che potrebbero influenzare le scelte iniziali. Tra i possibili rientri si segnala quello del centrocampista Roberto Correddu, il cui impiego verrà deciso soltanto nelle ore immediatamente precedenti alla gara.

Rispetto all’undici titolare sceso in campo domenica scorsa contro il Malaspina, il tecnico potrebbe optare per qualche novità, sia per esigenze fisiche sia per dare nuova linfa alla squadra in un momento decisivo della stagione. Con sei partite ancora da disputare e 18 punti in palio, la FC Alghero continua a credere con determinazione nella permanenza in categoria, consapevole che ogni gara da qui alla fine rappresenterà una vera e propria finale.

Nella foto: i giocatori della FC Alghero prima della gara vinta contro il Malaspina
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